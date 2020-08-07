كيا سونيت 2021 تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – لم تمر أيام على تدشين كيا ستونيك لتكشف الشركة عن كروس أوفر جديدة هي سونيت، والتي ستنطلق في الهند أولاً خلال أشهر ثم للأسواق العالمية لاحقاً.

السيارة تتميز بمقدمة “وجه النمر” الشهيرة لكيا ومصابيح أمامية LED بتصميم لافت ومصابيح خلفية LED كذلك وجنوط 16 إنش وتصميم فريد من نوعه لعمود C وزجاج خلفي ملتف بالأركان.

في الداخل حصلت سونيت على لوحة لمسية مركزية 10.25 إنش لنظام المعلومات الترفيهية مع لوحة عدادات رقمية 4.2 إنش ومقود متعدد الوظائف، كما صرحت كيا أن الداخلية حصلت على “مواد عالية الجودة في كل مكان، ومساحة رحبة ومريحة لجميع الركاب”.. وتدعم السيارة التحديثات عبر الهواء ونظام سمعي BOSE بسبع مكبرات صوت، وإمكانية تهوية المقاعد الأمامية وشحن لاسلكي للجوال.

وستتوفر سونيت بمحرك سمارت ستريم 1.2 لتر 4 سلندر بالتنفس الطبيعي وآخر 1.0 لتر تيربو 3 سلندر، وثالث 1.5 لتر تيربو ديزل، مع ناقل يدوي 5 أو 6 سرعات، وناقل مزدوج 7 سرعات.

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