كاديلاك لايريك SUV الكهربائية الفاخرة تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت كاديلاك الستار أخيراً عن لايريك الاختبارية، والتي ستمهد لأول كروس أوفر كهربائية إنتاجية للعلامة في 2022، وقد صرحت كاديلاك أن 80-85% من تصميم النسخة الاختبارية سينتقل للموديل الإنتاجي.

وستعتمد لايريك على منصة كهربائية جديدة كلياً لجنرال موتورز مع بطاريات Ultium الجديدة بمدى يصل إلى 480 كلم\س قبل إعادة شحنها، كما أن السيارة تدعم الشواحن فائقة السرعة 150 كيلوواط\س وستتوفر بدفع كلي أو خلفي.

بالنسبة للداخلية فستأتي بشاشة 33 إنش LED ضخمة بـ “أعلى كثافة بيكسل في صناعة السيارات”، وبأكثر من مليار لون، أي 64 ضعف أي سيارة أخرى، كما حصلت السيارة على تقنية الواقع المعزز على الزجاج الأمامي لعرض معلومات السرعة والاتجاهات وغير ذلك، بالإضافة إلى نظام “سوبر كروز” للقيادة الذاتية بدون وضع اليدين على المقود في الطرق السريعة.

وستتحول لايريك إلى SUV كهربائية إنتاجية في 2022 بحجم مماثل لـ XT5، وبالنسبة للأسعار فلا يزال الوقت مبكراً، ولكن كاديلاك أكدت أنها ستكون تنافسية، ليس فقط أمام سيارات الـ SUV الكهربائية الأخرى بل سيارات الـ SUV الفاخرة بمحركات بنزين كذلك.

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