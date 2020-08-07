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فورد تشوقنا لسيارتها الجديدة المنظرة "بوما ST" (فيديو)

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فورد تشوقنا لسيارتها الجديدة المنظرة "بوما ST" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت شركة فورد الأمريكية فيديو تشويقي لسيارتها الجديدة بوما ST، عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات الصغيرة تويتر.

ولأول مرة، ويحتوي الفيديو على محاكاة فريق تطوير بوما ST لقيادة السيارة عن بعد، وعلى كل لن تأتي السيارة بتلك القوة الهائلة.

عندما تصل فورد بوما ST في سبتمبر فسوف تحمل الـSUV الصغيرة محرك 1.5 لتر ينتج 198 حصان كافية لتحقيق تسارع 0-100 كم/س في أقل من 6 ثوان.

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