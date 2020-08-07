10 سيارات ممنوعة من دخول أمريكا.. ألبوم صور يكشف الأسرار

رغم ما تتمتع به الولايات المتحدة من زخم للسيارات المتنوعة من مختلف الماركات العالمية بأسواقها، توجد مجموعة من الموديلات التي يحرم على السوق الأمريكية استيرادها للبيع بالرغم من روعة تصميماتها وقدراتها الفائقة.

وقدم موقع "هوت كارز"، قائمة تضم أبرز 10 سيارات تمنع القوانين الأمريكية تداولها بالولايات المتحدة، ويُحرم من قيادتها الأمريكيون، وضمت القائمة مجموعة متنوعة من الفئات، شملت الشاحنات والسيارات الرياضية والسيارات الفخمة أيضا.

وجاءت في مقدمة القائمة، من السيارات المحرمة على السوق الأمريكية، شاحنة تويوتا Hilux التي تعتبر من الشاحنات الأعلى مبيعا في العالم، وتتوفر هذه الشاحنة بمحرك ديزل بسعة 2.4 لتر ينتج قوة 148 حصانا، وتصل تكلفتها بالأسواق لـ22 ألف دولار.

كما جاء ضمن القائمة، طراز Wiesmann Roadster MF3، وهو إحدى السيارات المنافسة لموديلات رياضية أمريكية مثل شيفروليه "كورفيت"، ويتوفر بمحرك MF3 من شركة بي إم دبليو، ينتج قوة 338 حصان، مع عزم دوران 269 لفة/قدم، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 4.9 ثانية، وسرعة قصوى تصل لـ158 ميلا في الساعة.

ومن السيارات الفخمة التي يحظر على الأمريكيين تملكها، طراز Toyota Century الشهير بكونه السيارة الرسمية لإمبراطور اليابان، ويعمل هذا الطراز بمحرك V8 بسعة 5.0 لتر، وينتج قوة 310 أحصنة مع عزم دوران 481 نيوتن متر.

وضمن فئات SUV صغيرة الحجم، تفتقر السوق الأمريكية لطراز سوزوكي Jimny الياباني، والذي يعمل بمحرك ينتج قوة 100 حصان بنسخته لعام 2020، ويتوفر بسعر يبدأ من 20 ألف دولار.

وجاء من بعدها ضمن القائمة من السيارات الرياضية الخارقة، التي يحرم تواجدها بالسوق الأمريكية لمخالفتها لحدود السرعة طراز Pagani Zonda.

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وضمن القائمة جاء أيضا طراز Noble M600 الرياضي الخارق الذي يعمل بمحرك ينتج قوة 650 حصانا مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3 ثوانٍ ويصل سعر هذا الطراز بالأسواق لـ262 ألف دولار.

ومن بعده جاء ضمن القائمة طراز Elise Series 1 الرياضي التابع لماركة "لوتس" البريطانية المصنعة للسيارات الرياضية، والذي يتوفر بمحرك ينتج قوة 116 حصانا، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 5.5 ثانية.

وأيضا طراز Artega GT، الذي يحظر تداوله بالسوق الأمريكية والذي يتوفر منه للبيع نسخ محدود بعدد 99 سيارة فقط، وتصل تكلفته لـ104,344 دولارا، ويعمل بمحرك تصل سرعته القصوى لـ167 ميلا في الساعة.

ومن بعده جاء ضمن القائمة طراز Alpine A110 عالي الأداء المحظور طرحه للسوق الأمريكية، ويتوفر بسعر يتراوح ما بين 62,188 دولارا و67,420 دولارا.

وفي ختام القائمة جاء طراز Alfa Romeo Giulietta من شركة ألفا روميو الإيطالية، وهو من أكثر الموديلات التي يفتقدها السوق الأمريكية حاليا.



