مرسيدس C43.. ماذا أضاف العملاق الألماني في السيارة الفارهة؟

قدمت شركة مرسيدس مجموعة مميزة من السيارات السيدان الفخمة خلال عام 2020، كان من أبرزها النسخة الأحدث من طراز C43، الذي طرحته الشركة الألمانية كطراز متوسط ما بين طراز C300 وC63.

وأجرى موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات، عرضا لكل مواصفات وقدرات طراز مرسيدس C43 بنسخته الجديدة، وشمل ذلك عرضا لقدرات محرك الطراز وتكلفته ومعدل استهلاكه للوقود وما يتوفر به من قدرات تقنية.

الجديد بنسخة 2020

بدأ الموقع بالحديث عن أبرز التعديلات التي أجريت على نسخة 2020 من طراز مرسيدس C43، وذكر أن النسخة الجديدة من الطراز، أضيف لها نظام صوتي جديد يدعم منظومتها التقنية، كما أصبحت تتوفر بعدد ضخم من الألوان يصل لـ64 لونا مختلفا.





الأسعار

ذكر "كار أند درايفر" التكلفة التي يتوفر بها طراز مرسيدس C43، وأفاد بأن الطراز تتوفر منه للبيع 3 فئات، الافتتاحية هي الفئة السيدان بتكلفة 56,945 ألف دولار، والفئة التي تليها هي "كوبيه" وتتوفر بسعر 59,495 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة Cabriolet التي تتوفر بسعر 65,745 ألف دولار.

المحرك

كما تحدث بعد ذلك موقع "كار أند درايفر"، عن قدرات محرك طراز مرسيدس C43، وذكر أن الفئة الافتتاحية من الطراز تتوفر بمحرك توربيني مزدوج فئة V6 بسعة 3.0 لتر، ينتج قوة 385 حصانا، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 9 سرعات.

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ويتمتع الطراز بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.1 ثانية.





استهلاك الوقود

ذكر بعد ذلك الموقع معدل استهلاك طراز مرسيدس C43 للوقود، وقال إن الطراز يصل متوسط استهلاكه للوقود لمعدل جالون واحد لكل 19 ميلا يقطعهم داخل المدن، وجالون واحد لكل 27 ميلا يقطعهم على الطريق السريع، وجالون واحد لكل 22 ميلا يقطعهم مجتمعين ما بين الطرق داخل المدن والطرق السريعة.

التقنيات

وفيما يخص القدرات التقنية، قال موقع "كار أند درايفر"، إن طراز مرسيدس C43 يتمتع بمجموعة مميزة من القدرات التقنية، تشمل شاشة معلومات بقياس 10.5 بوصة، يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، وأندرويد أوتو"، وأضيف حديثا للمنظومة التقنية لنسخة 2020 من الطراز نظام صوتي من طراز Burmester.





الأمن والسلامة

اختتم موقع "كار أند درايفر"، عرضه لطراز مرسيدس C43، بالحديث عن أنظمة الأمن والسلامة المضافة لنسخة 2020 الجديدة منه.

وقال إن الطراز يحظى بأنظمة أمن وسلامة متطورة من ضمنها نظام الفرامل التلقائية في حالات الطوارئ، ونظام التنبيه لما قبل الاصطدام، ونظام رصد المنطقة العمياء التي يصعب على السائق رؤيتها، وأيضا نظام الحفاظ على المسافة بين المركبات ونظام قيادة شبه ذاتية مساعد للسائق.