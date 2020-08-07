تويوتا Sequoia.. طراز 2020 بمواصفات شرسة لاقتحام الطرق الوعرة

طرحت شركة تويوتا ضمن فئات SUV المجهزة لاقتحام الطرق الوعرة، طراز Sequoia بنسخته الأحدث لعام 2020 الجاري.

وقدم موقع "كار آند درايفر"، عرضا تفصيليا لقدرات الطراز وإمكانياته، وشمل ذلك قوة محركه والفئات التي تتوفر منه للبيع بالأسواق، والتقنيات المضافة له وأيضا معدل استهلاكه للوقود.

الجديد بنسخة 2020

قال الموقع إن أبرز التحديثات المضافة لطراز تويوتا Sequoia لعام 2020، هي تقديم الشركة اليابانية لفئة جديدة ضمن فئاته باسم TRD Pro، وهي من فئاته الـ off-road المجهزة لاقتحام الطرق الغير ممهدة، وهي فئة جديدة أعلنت تويوتا عن إضافتها لعدد من موديلاتها إلى جانب طراز Sequoia، وشمل ذلك كل من شاحنة Tacoma وطراز 4Runner.





الأسعار

تحدث الموقع بعد ذلك عن التكلفة التي يتوفر بها طراز تويوتا Sequoia بالأسواق، وأفاد بأن الطراز يتوفر منه 5 فئات مختلفة، الفئة الافتتاحية منه باسم SR5 تتوفر بتكلفة 51,230 ألف دولار، والفئة التي تليها باسم TRD Sport تتوفر بسعر 53,945 ألف دولار، ومن بعدها فئة Limited تتوفر بسعر 60,240 ألف دولار، ثم فئة TRD Pro المضافة حديثا للطراز وتتوفر بسعر 65,355 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من طراز تويوتا هي فئة Platinum وتتوفر بسعر 67,270 ألف دولار.





المحرك

وفيما يتعلق بقدرات المحرك الذي يتوفر به طراز تويوتا Sequoia بنسخة 2020، قال موقع "كار آند درايفر" إن الفئة الافتتاحية من الطراز تعمل بمحرك V8 ينتج قوة 381 حصان، يعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ6 سرعات، يدعمه نظام دفع خلفي.

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استهلاك الوقود

وعن معدل استهلاك تويوتا Sequoia للوقود، أفاد التقرير بأن الطراز بفئاته العاملة بنظام دفع 2WD، يستهلك جالون واحد لكل 13 ميل يقطعهم داخل المدن، وجالون واحد لكل 17 ميل يقطعهم على الطريق السريع، و جالون واحد لكل 15 ميل يقطعهم ما بين الطريقين مجتمعين.

وفيما يخص الفئات العاملة منه بنظام دفع 4WD، تستهلك جالون واحد لكل 13 ميل يقطعهم الطراز داخل المدن، وجالون واحد لكل 17 ميل يقطعهم الطراز على الطريق السريع، و جالون واحد لكل 14 ميل يقطعهم الطراز مجتمعين ما بين الطريقين.





التقنيات

ومن الداخل يضاف لنسخة 2020 من طراز تويوتا Sequoia شاشة معلومات بقياس 7.0 بوصة، يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، وأندرويد أوتو، مع نظام تشغيل إنترنت لاسلكي، ومنظومة ترفيه للمقاعد الخلفية مع نظام صوتي من طراز JBL.





الأمن والسلامة

اختتم موقع "كار آند درايفر" عرضه لقدرات ومواصفات الطراز بأنظمة الأمن والسلامة المضافة له، وتشمل نظام الفرامل التلقائي في حالات الطوارئ، نظام التحذير في حالات الخروج عن المسار، ونظام الحفاظ على مسافة أمنة بين المركبات.