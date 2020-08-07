موجز الخليج 365 للسيارات.. مفاجأة مرسيدس AMG C63 ومنافس "تسلا"

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أشعلت شركة مرسيدس الألمانية المنافسة بسوق السيارات السيدان خلال عام 2020، بطرحها مجموعة استثنائية من الموديلات ضمن هذه الفئة، كان من أبرزها طراز AMG C63.

منذ بداية العام الجاري، وبالرغم من أزمة تفشي فيروس كورونا، شهدت طرازات 2020 لمجموعة من السيارات الجديدة معدلات جيدة في سرعة البيع منذ طرحها بالسوق الأمريكية.

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قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إنه إذا سارت الأمور كما هو مخطط ستبدأ الشركة إنتاج الشاحنة الخفيفة التي تترقبها الأسواق "سايبر تراك" أواخر العام المقبل.

ضمن فئات subcompact crossover، قدمت شركة نيسان لسوق السيارات خلال العام الحالي نسخة جديدة من طرازها المميز "كيكس".

ينتظر العالم مطلع العام الجديد 2021 بشغف، خاصة في سوق السيارات لأنه سيكون على موعد مع منافسة محتدمة بين الموديلات الكهربائية المميزة التي يرتقب طرحها بقدرات فائقة، ويعد أبرزها الفئات الكروس أوفر، من طرازي فورد موستانج الكهربائي Mach-E، وتسلا الكهربائي Y.