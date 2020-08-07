سكودا سكالا الجديدة تصل مصر.. تعرف على الأسعار والمواصفات

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة كيان إيجيبت، وكيل علامة سكودا في مصر ، عن سيارتها الجديدة كلياً "سكالا"، التي تطرح لأول مرة في مصر ، تزامناً مع طرح موديلات كاميك التي تطرح كذلك لأول مرة في السوق المحلية.

وجاء تقديم السيارة في مصر في فئتين مع ضمان 3 سنوات أو 100 ألف كم وتقدم السيارة بمحرك 1.6 لتر MPI بقوة 110 حصان وعزم دوران 155 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات مع سرعة قصوى تبلغ 188 كم في الساعة وإمكانية التسارع إلى 100 كم في الساعة في 11.8 ثانية مع استهلاك وقود بواقع 6.2 لتر لكل 100 كم ، كما تأتي السيارة بخلوص أرضي بواقع 149 مم وحقيبة خلفية 467 لتر.

وتقدم الفئة الأولى من السيارة Ambition بسعر يبلغ 355 ألف

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جنيه وتتميز بالعديد من التجهيزات مثل وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي مع امكانية وقف عملها وفرامل ABS ومساعد كبح ونظم ASR وEDL وESC بالاضافة الي مساعد نظام Hill Hold ومراقب ضغط الهواء في الإطارات، كما تتميز بمثبت سرعة ومحدد سرعة وسنتر لوك مع ريموت كنترول.

كما تشمل تجهيزات السيارة مسند ذراع أمامي مع صندوق و2 USB في الخلف واضاءة USB ومسند ذراع خلفي مع كنبة خلفية بدون إمكانية طيها ومقاعد أمامية قابلة لتعديل الارتفاع بصورة يدوية ومقصورة سكودا الرقمية ونظام تشغيل السيارة بدون مفتاح وعجلة قيادة سبورت متعددة المهام بفرش جلدي ونظام ترفيهي BOLERO 8 بوصة وبلوتووث وتحكم في الهاتف على نظام

الترفيع مع سمارت لينك وآبل كار بلاي مع USB.

كما تشمل التجهيزات إطارات كرومية للنوافذ الخارجية وعجلات ALARIS 16 بوصة ألومنيوم سبورت ونوافذ جانبية وخلفية مظللة ومصابيح ليد أمامية للوحدات الخاصة بالاضاءة المنخفضة وكاميرا خلفية ومصابيح ضباب أمامية وخلفية ومصابيح خلفية ليد وفرش قماشي للأرضية في الأمام والخلف.

أما الفئة الثانية Style الأعلي فتأتي بسعر 420 ألف جنيه ، وتأتي بتجهيزات اضافية عن الفئة الأولي من سكالا تشمل : مانع سرقة ايموبليزر ومقعد سائق كهربائي التعديل مع ذاكرة وايرباج جانبي ومقاعد بفرش قماشي وألكانتارا سبورت مع لمسات سوداء ومرايا خارجية كهربائية في التعديل والطي مع تدفئة وتعتيم ذاتي للمرايا الخارجية وتكييف كليماترونيك من منطقتين وتشغيل وفتح السيارة بدون مفتاح.

كما تشمل الإضافات مساعد إضاءة وحساسات للمطر واضاءة محيطية بيضاء وشحن للهواتف بصورة لاسلكية وعجلات Propus 17 بوصة ألومنيوم مصقول وفتحة سقف بانورامية ومصابيح أمامية ليد بالكامل مع وحدات نهارية وAFS وحساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا رؤية خلفية ومصابيح خلفية ليد بالكامل مع وحدات إشارة.