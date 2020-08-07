ننشر أحدث قائمة سعرية لأوبل جراند لاند بعد الزيادة الجديدة

كتب: باسل الحلواني أقرت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة أوبل الألمانية في مصر، زيادة على أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV" أوبل جراند لاند X. وبلغت قيمة الزيادة الجديدة التي أقرها وكيل أوبل في مصر على "جراند لاند X"، وفقاً للصفحة الرسمية للشركة على موقع الاتواصل الاجتماعي "فيس بوك"، 10 آلاف جنيهاً، على جميع فئات السيارة. X"، وفقاً للصفحة الرسمية للشركة على موقع الاتواصل الاجتماعي "فيس بوك"، 10 آلاف جنيهاً، على جميع فئات السيارة. Advertisements وتتوافر "جراند لاند"، في السوق المحلية بـ 3 فئات من التجهيزات، وأصبح سعر الفئة الأولى "إليجانس"، من السيارة بعد الزيادة المعلنة439990 جنيهاً، بدلاً من 429990 جنيه. وأصبح سعر الفئة الأولى "إليجانس"، من السيارة بعد الزيادة المعلنة439990 جنيهاً، بدلاً من 429990 جنيه. أما الفئة الثانية "هاي لاين" من أوبل جراند لاند، فأصبح سعرها 479990 جنيه، بدلاً من 469990 جنيه، بينما أصبح سعر الفئة الثالثة من السيارة الألمانية "توب لاين" 509990 جنيه، بدلاً من 499990 جنيه.

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