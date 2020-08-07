تويوتا ستطرح سوبركار سعرها 10.5 مليون ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – مهدت تويوتا لسيارة السباق التي ستشارك بها في سباق لومان هايبركار بالكشف عن جازو ريسينج GR سوبر سبورت الاختبارية في معرض طوكيو للسيارات 2018.

ومؤخراً، كشف تقرير جديد عن نية الصانع الياباني لتطوير نسخة قانونية على الطرق من GR سوبر سبورت، والجدير بالذكر أن لوائح السباق تتطلب من الشركات المصنعة بناء ما لا يقل عن 20 نسخة قانونية على الطرق من سياراتهم الخارقة المشاركة فيه خلال عامين.

لا تزال التفاصيل حول السيارة الخارقة القادمة قليلة، لكن المصادر تقول أنها ستحصل على قوتها من محرك V6 هجين مزدوج التيربو، وسيمكنها التتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 2.5 ثانية، ومن 0 إلى 200 كم/س في أقل من سبع ثوان.

من جانبها، تستمد GR سوبر سبورت الاختبارية قوتها من محرك V6 هجين مزدوج التيربو سعة 2.4 لتر يولد قوة إجمالية قدرها 986 حصان، ولتلبية متطلبات لوائح انبعاثات الكربون، فستحصل النسخة القانونية منها على قوة أقل بالتأكيد.

في النهاية، يُتوقع أن تبدأ عمليات تسليم تويوتا GR سوبر سبورت القانونية على الطرق في عام 2022، ولا نعرف بعد عدد النسخ التي ستنتجها الشركة، في حين سيبلغ سعر النسخة 2.8 مليون دولار (10.5 مليون ريال).

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