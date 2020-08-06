داخلية جيب جراند شيروكي 2022 تنكشف في صور تجسسية

الخليج ٣٦٥ نت – استطاع أحد المصورين التقاط صور واضحة لمقصورة جيب جراند شيروكي 2022، والتي تُظهر حصولها على شاشة ضخمة بحجم 10 إلى 12 بوصة، مع بعض الأزرار أعلاها ربما تكون لأنظمة مساعدة السائق أو أنظمة الطرق الوعرة، بالإضافة إلى أزرار مخصصة للتحكم في المناخ.
تُظهر الصور أيضاً أن النصف العلوي من لوحة القيادة مغطى بالجلود، مع لمسات خشبية غير لامعة على النصف السفلي، مما يشير إلى أن السيارة في الصورة هي لفئة عالية في المجال، كما يُمكننا رؤية شاشة كبيرة أيضاً لأجهزة القياس.
في مكان آخر، يمكننا رؤية استبدال ذراع ناقل الحركة في الكونسول الوسطي بقرص مثل المستخدم في سيارات كرايسلر، وبشكل عام، فإن التصميم الداخلي مثير للإعجاب، مع خطوط أنيقة أقل استقامة، من المحتمل أن توفر شعوراً أفضل لراكبيها.
في الختام، من المتوقع أن تكشف جيب عن جراند شيروكي 2022 في وقت لاحق من هذا العام، لكن يُمكن أن يتأخر ذلك أيضاً بسبب انتشار فيروس كورونا، في حين أن خيارات المحرك لا تزال غامضة إلى حد ما، لكن توجد شائعات عن وجود محرك بستة أسطوانات مستقيمة سيحل محل محرك V6 سعة 3.6 في الموديل الحالي.
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