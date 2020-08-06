هيونداي تقترب من الكشف عن سانتا كروز بيك اب

الخليج ٣٦٥ نت – التقطت العدسات التجسسية صوراً جديدة لـ هيونداي سانتا كروز البيك اب الجديدة كلياً والتي شوقت لها هيونداي في عدة مرات قبل ذلك.

لسوء حظنا، فإن الصور الجديدة لا تُظهر أي شيء لا نعرفه بالفعل من الصور السابقة، حيث ستحصل سانتا كروز على تصميم أنيق، ونتوقع حصولها على محرك تيربو سعة 2 لتر بأربعة أسطوانات يولد قوة 238 حصان.

في حين أن حقيقة أن السيارة هذه المرة تم رصدها دون وجود أي أسلاك مثبتة على جسمها، ما يُخبرنا أن التطوير يسير بشكل جيد، وأنها قريبة من الكشف عنها بالفعل، وهي أخبار جيدة بالتأكيد.

تُظهر الصور سانتا كروز وهي محمولة على ظهر مقطورة، مما يقودنا إلى الاعتقاد بأنها تحتاج إلى المزيد من الاختبارات في مكان بعيد عن أعين المتطفلين.

في الختام، هل ستتمكن هيونداي من إطلاق طرازها لمنافسة هوندا ريدجلاين التي تستمد قوتها من محرك V6 بقوة أكبر من تقديراتنا لسانتا كروز بالأعلى؟ هذا ما ستجيب عليه هيونداي في الأشهر القليلة المقبلة، لننتظر ونرى.

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