بي ام دبليو الفئة الثالثة 2020 تنضم لأسطول الوفاق لتأجير السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – انضمت بي ام دبليو الفئة الثالثة 2020 مؤخراً إلى أسطول الوفاق للتأجير لتكون إحدى سيارات الفئة الفاخرة التي تقدمها الشركة لعملائها.

التصميم

تتمتع بشكل هجومي يبرز بالخطوط الديناميكية، زوايا حادة، مصابيح أمامية LED نحيلة، شبك الكُلى الأيقوني، مصابيح خلفية ممتدة، إطارات رياضية 18 بوصة.

الداخلية

تتميز بكل عوامل الراحة والفخامة عبر تنجيد جلد، تطريزات أنيقة، تطعيمات كرومية.. وتأتي بشاشة معلومات ترفيهية 9 بوصة، عدادات رقمية 5.7 بوصة، مكيف أوتوماتيكي متعدد المناطق، نظام صوتي فاخر 6 سماعات.

الأمان

لدى الفئة الثالثة 2020 أنظمة أمان متعددة بينها أن ناقل الحركة يعمل مع نظام الملاحة والتحكم المتكيف لنقلات أكثر دقة وذكاءً، نظام المساعدة بالزحام للقيادة الذاتية حتى 60 كم/س، الكشف عن المشاة، مراقبة النقاط العمياء، منع التصادم الأمامي، حساسات اصطفاف.

المحرك

يستمد الموديل قوته عبر محرك تيربو 2 لتر 4 سلندر 255 حصان وعزم 400 نيوتن.متر بتسارع 0-100 كم/س خلال 5.8 ثانية.

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يمكنك تأجير بي ام دبليو الفئة الثالثة 2020 عبر موقع أو تطبيق الوفاق لتأجير السيارات، علماً بأن الشركة تتيح خدمة الصيانة المتنقلة بأنحاء المملكة ما يوفر لك الأمان والمساعدة اللازمة أينما كنت.

موقع الوفاق لتأجير السيارات: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات: قوقل بلاي – آبل ستور