“بالصور” بوجاتي ديفو بسعر 22.1 مليون ريال يبدأ تسليمها للعملاء

الخليج ٣٦٥ نت – بعد انتهائها من اختبارات الجودة وعمليات الإنتاج المعقدة، أعلنت بوجاتي رسمياً عن بدء تسليم النسخ الأولى من ديفو إلى المشترين، حيث يبدأ سعر السيارة من 5.9 مليون دولار (22 مليون ريال) دون احتساب الضرائب والإضافات الاختيارية.

الجدير بالذكر أن بوجاتي تخطط لبناء 40 نسخة فقط من ديفو، والتي تستند إلى شيرون، مع اختلافات كبيرة، حيث يعمل الهيكل المخصص على تحسين تدفق الهواء حولها، مما يُزيد القوة السفلية بمقدار 90 كجم عن طراز شيرون، في حين تحصل السيارة على مصابيح خلفية معقدة، ومصابيح أمامية ضيقة.

وفيما يتعلق بالقوة، فستحصل بوجاتي ديفو على قوتها من محرك W16 المستخدم في شيرون، سعة 8 لتر رباعي التيربو يولد عزم يبلغ 1,600 نيوتن.متر، وقوة قدرها 1,500 حصان، لتتسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في 2.4 ثانية، وتقتصر سرعتها القصوى على 380 كلم/سا.

كما ستحصل ديفو على صرفية وقود تبلغ 35.2 / 15.2 / 22.5 لتر لكل 100 كيلومتر في المدينة / الطريق السريع / المتوسط، وفقاً لدورة WLTP، إلا أننا نشك في أن مالكي السيارة قد ينزعجون من ارتفاع صرفيتها للوقود.

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