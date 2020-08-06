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مواجهات بين محتجين والأمن اللبناني في وسط بيروت المزيد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365

الخميس 2020/8/6 11:23 م بتوقيت أبوظبي

اندلعت مواجهات بين محتجين لبنانيين وقوى الأمن قرب مقر البرلمان في وسط العاصمة بيروت.

وقال نشطاء إن قوى الأمن اللبنانية لجأت إلى استخدام قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين.

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احتجاجات تأتي بعد يومين من انفجار هائل ناجم عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة "TNT" شديدة الانفجار) في مرفأ بيروت. 

انفجار "الثلاثاء الأسود" أطلق عليه "هيروشيما بيروت"، نظرا لفداحته وشكل سحابة الفطر التي خلفها والدمار الذي لحق به، ما شبهه كثيرون بأنه يضاهي تفجير قنبلة نووية، ما دفع دول العالم إلى الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة للبنان والإعراب عن تضامنها معه في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة. 

ورغم فرضية أن الانفجار كان "عرضيا" فإن ذلك لم يبرئ حزب الله أو يخلِ مسؤوليته عن الحادث، في ظل الحديث عن أنشطته المشبوهة في مرفأ بيروت وحوادثه السابقة المرتبطة بنفس المادة المتسببة في الفاجعة، وكذلك لغز عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الكمية الهائلة من نترات الأمونيوم الموجودة منذ 2013 رغم مطالبات عدة بإعادة تصديرها والتخلص منها.

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