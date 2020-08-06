سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 6 أغسطس 2020.. الجنيه ينخفض مجددا

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الخميس، جنيها واحدا في السوق الموازية غير الرسمية، في حين استقر سعر العملة الخضراء لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها سودانيا للشراء، و55.27 جنيه للبيع.



وتكرر سعر البنك المركزي لدى معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.

أما في السوق السوداء، فقد سجل الدولار 144 جنيها مقابل 145 جنيها، أمس، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ويتعرض الاقتصاد السوداني لضغوط شديدة منبعها شح السيولة الدولارية وسط احتياجات كبيرة للواردات خاصة في الخبز والوقود.

ولم تهدأ أسعار الدولار في السودان رغم قرار الحكومة بالتدخل لتحديد سعر الصرف عبر تحرير تدريجي يستهدف الوصول بالجنيه إلى سعره الحقيقي خلال عامين.

ولكن الحكومة لم تعلن رؤيتها لسعر الصرف الحقيقي، ولا الآلية التي سيتم عن طريقها الوصول إلى هذا السعر.

وشرع السودان أمس في إجراءات لضم 600 شركة حكومية إلى وزارة المالية، وذلك إنفاذا لبرنامج إصلاح اقتصادي يشرف عليه صندوق النقد الدولي.

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وتضمنت الهيئات المستهدفة بالأيلولة لوزارة المالية، عدة شركات مملوكة للأجهزة الأمنية في السودان، وظلت طيلة العهد البائد خارج ولاية الخزانة العامة بالبلاد.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل اليورو 65.30 جنيه للشراء و65.63 جنيه للبيع، مقابل 64.96 جنيه للشراء، و65.29 جنيه للبيع أمس في بنك السودان المركزي.

في حين سجل الإسترليني 72.22 جنيه للشراء و72.58 جنيه للبيع، مقابل 71.98 جنيه للشراء، و72.34 جنيه للبيع، أمس.

وفي السوق السوداء، سجل اليورو 165.10 جنيه والإسترليني 181.5 جنيه.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر الريال السعودي عند 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء، و15.05 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي 178.97 جنيه للشراء و179.87 جنيه للبيع، مقابل 178.74 جنيه للشراء، و179.63 جنيه للبيع، أمس.

وفي السوق السوداء، سجل الريال السعودي 38.40 جنيه والدرهم الإماراتي 39.46 جنيه والدينار الكويتي 365.64 جنيه.