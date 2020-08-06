مرسيدس AMG C63.. طراز استثنائي لعام 2020 في سوق السيارات السيدان

أشعلت شركة مرسيدس الألمانية المنافسة بسوق السيارات السيدان خلال عام 2020، بطرحها مجموعة استثنائية من الموديلات ضمن هذه الفئة، كان من أبرزها طراز AMG C63.

وقدم موقع "كار آند درايفر"، المختص بأخبار السيارات عرضا تفصيليا، كشف من خلاله عن قدرات الطراز ومميزاته، وما يتمتع به من تقنيات بالإضافة لقوة محركه ومعدل استهلاكه للوقود.

الجديد بنسخة 2020

بدأ الموقع بالحديث عن أحدث الإضافات التي طرحتها مرسيدس مع نسخة 2020 من موديل AMG C63، وذكر الموقع أن هذه النسخة تتميز عن سابقتها، بخاصية فتح أقفال الباب عبر التحكم عن بعد، بالإضافة لفتحة سقف متحرك ضمن إحدى الفئات.





الأسعار

وعرض "كار آند درايفر"، الأسعار التي تتوفر بها نسخة 2020 من طراز مرسيدس AMG C63، قائلا إن الطراز تتوفر منه 6 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية هي فئة Sedan وتتوفر بسعر 69,095 دولارا، والفئة التي تليها هي فئة Coupe وتتوفر بسعر 70,895 دولارا، ثم فئة Cabriolet التي تتوفر بسعر 78,295 دولارا، وفئة S sedan التي تتوفر بسعر 76,695 دولارا، ثم فئة S coupe التي تتوفر بسعر 78,495 دولارا، وفئة S cabriolet التي تتوفر بسعر 85,895 دولارا.





المحرك

لتعدد فئاته قال موقع "كار آند درايفر"، إن طراز مرسيدس AMG C63، يتوفر منه العديد من الخيارات فيما يخص المحرك، تختلف مع اختلاف الفئة، فتعمل الفئة الافتتاحية من الطراز بمحرك توربيني V8 بسعة 4.0 لتر، ينتج قوة 469 حصانا مع عزم دوران 479 لفة/قدم، ووصلت قوة المحرك في الفئات المتقدمة من الطراز لـ503 أحصنة.





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استهلاك الوقود

وفيما يخص استهلاك الوقود، ذكر موقع "كار آند درايفر"، أن منظمة حماية البيئة أعلنت أن الفئة الافتتاحية من طراز مرسيدس AMG C63، تعمل بمعدل استهلاك وقود جالون واحد لكل 18 ميلا تقطعها داخل المدن وجالون واحد لكل 27 ميلا تقطعها على الطريق السريع وجالون واحد لكل 21 ميلا تقطعها ما بين الطريقين مجتمعين.





التقنيات

ذكر بعد ذلك موقع "كار آند درايفر" القدرات التقنية المضافة لطراز مرسيدس AMG C63، وأفاد بأن الطراز من الداخل يتمتع بشاشة مزدوجة تشمل البث المعلوماتي، وشاشة العدادات معا، يبلغ قياسها 12.3 بوصة، ويدعمها أنظمة تشغيل متطورة تشمل راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، وأنظمة أخرى فرعية مثل نظام AMG Track Pace الذي يسمح للسائق بتخزين البيانات التي تتعلق بأداء السيارة مع مرور الوقت.





الأمن والسلامة

اختتم موقع "كار آند درايفر" عرضه لمواصفات طراز مرسيدس AMG C63، بنسخته الجديدة لعام 2020، بالحديث عن أنظمة الأمن والسلامة المضافة للطراز.

وذكر أن أبرز أنظمة الأمن التي يعمل بها، نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام الفرامل التلقائية التي تفعل ذاتيا عند استشعار حالات الاصطدام.

بالإضافة لأنظمة مراقبة المنطقة العمياء التي يصعب على السائق رصدها، ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات، ونظام قيادة شبه ذاتي، وأيضا نظام الحفاظ على المسار أثناء القيادة.



