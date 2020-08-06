بقيادة شيفرولية.. قائمة بأسرع 10 سيارات مبيعا منذ بداية 2020

منذ بداية العام الجاري، وبالرغم من أزمة تفشي فيروس كورونا، شهدت طرازات 2020 لمجموعة من السيارات الجديدة معدلات جيدة في سرعة البيع منذ طرحها بالسوق الأمريكية.

وجمع موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، أسرع 10 سيارات في معدلات بيعها منذ بداية 2020، وفقا للأيام التي تستغرقها كل سيارة حتى يتم بيع نسخ منها.

وفي المركز الأول بالقائمة الخاصة بالموقع الأمريكي، جاءت سيارة شيفروليه Trailblazer، التي حققت أعلى معدل مبيعات تشهده الولايات المتحدة منذ بداية 2020، حيث كانت تباع منها نسخة كل 19 يوم بسعر يبدأ من 20,000 ألف دولار.

وفي المركز الثاني، جاء طراز Telluride من شركة كيا الكورية الجنوبية، والذي كانت تباع منه نسخة كل 25.7 يوم كثاني أسرع سيارة مبيعا بأمريكا منذ بداية العام.

وفي المركز الثالث، جاءت سيارة Seltos موديل 2020 الجديدة من ماركة كيا، والتي سجلت مبيعات بمعدل نسخة تباع منها كل 31 يوم وهي من السيارات المطروحة حديثا بنظام دفع خلفي لفئاتها الافتتاحية.

وجاءت رابعا في الترتيب ضمن القائمة، سيارة هوندا المتميزة CR-V، التي ذكر موقع "موتور وان" أنه يباع منها نسخة واحد كل 35.2 يوم بالسوق الأمريكية.

وفي المركز الخامس جاءت سيارة Hyundai Palisade موديل 2020 الجديدة، التي سجلت معدل بيع، نسخ كل 39 يوم وهي من الموديلات التابعة لفئات SUV.

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وفي المركز السادس، جاء من مرسيدس طراز GLB بنسخته الأحدث لعام 2020، وقال "موتر وان" ان الطراز تابع منه نسخة كل 40.5 يوم.

وثاني سيارة تأتي ضمن القائمة من ماركة شيفروليه هي طراز "بولت" الكهربائي بنسخته الجديدة لعام 2020، والذي حل بالمركز السابع، حيث تباع منه نسخة كل 41.7 يوم.

وفي المركز الثامن جاء طراز تويوتا RAV4 2020، والذي كانت نسخته من عام 2019 الماضي هي السيارة الأسرع في نسبة المبيعات ضمن فئات SUV بالولايات المتحدة، وتباع من نسخة 2020 للطراز سيارة كل 42.5 يوم.

ومن بعدها في المركز التاسع، جاء سيارة "كروستريك" الجديدة من سوبارو اليابانية، والتي يباع منها نسخة كل 44.7 يوم وفقا لـ "موتور وان".

وفي المركز العاشر والأخير، جاء طراز لكزس GX 460 بنسخته لعام 2020 والتابع لفئة luxury SUV، وتباع من هذا الطراز نسخة كل 46.1 يوم.



