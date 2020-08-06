القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدر بالشرطة الفرنسية، الخميس، إن مهاجما احتجز 6 رهائن في أحد البنوك بمدينة لو هافر شمالي البلاد.
وأكد المصدر أن ضباطا من وحدة التدخل السريع بالشرطة انتشروا في المنطقة، مضيفا أنه تم إطلاق سراح اثنين من الرهائن.
من جانبه، أوضح متحدث باسم الشرطة الفرنسية أن المشتبه به في واقعة لو هافر عمره 34 عاما ويحمل سلاحا ويعرف عنه معاناته من مشاكل نفسية شديدة.
في الوقت نفسه، قال مصدر في نقابة الشرطة الفرنسية إن خاطف الرهائن في لو هافر كان معروفا من قبل لدى الشرطة وكان على قائمة مراقبة لوكالة أمنية .
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالشرطة الفرنسية: مهاجم يحتجز 6 رهائن في مدينة لو هافر شمالي البلاد ويطلق سراح واحد المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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