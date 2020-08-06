جمس SUV جديدة ستستخدم شاصيه شفروليه تريل بليزر

الخليج ٣٦٥ نت – مع تنامي شعبية قطاع سيارات الكروس أوفر الصغيرة، يبدو أن جمس ترغب في المشاركة، حيث تخطط للحصول على نسختها الخاصة من شفروليه تريل بليزر.

وفي حين أن تريل بليزر يبدأ سعرها من 19,995 دولار (75,000 ريال) فإن أقرب سيارات جمس سعراً لها هي تيرين والتي يبدأ سعرها من 26,195 دولار (98,000 ريال)، لذا تشير التقارير عن رغبة جمس بالكشف عن SUV جديدة صغيرة جديدة تستخدم شاصيه تريل بليزر.

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إلى الآن، لا نعرف سوى القليل عن الطراز القادم، ولكن يُقال أنه سيكون “متميزاً للغاية” عن أقاربه سالفي الذكر، وهذا يعني أننا يُمكن أن نتوقع حصولها على تصميم داخلي وخارجي فريد، ومن المرجح أن تنتقل خيارات المحرك مع قاعدة العجلات، والتي تشتمل على محرك تيربو سعة 1.2 لتر بثلاثة أسطوانات يولد قوة 137 حصان 219 نيوتن.متر من عزم الدوران، وقد تتوفر أيضاً بمحرك تيربو سعة 1.3 لتر بثلاثة اسطوانات بقوة 155 حصان و236 نيوتن.متر من عزم الدوران، ونتوقع حصولها على نسخ بدفع أمامي، وأخرى دفع كلي، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات أو ناقل حركة متغير باستمرار.

في النهاية، لا يوجد معلومات بعد عن موعد إعطاء الضوء الأخضر لبدء إنتاج الإصدار، إلا أننا نتوقع وصولها قريباً نظراً لجهوزية قاعدة العجلات والمحركات بالفعل، في حين لن تكون الأسعار مفاجئة، حيث نتوقع أن يبدأ سعره من حوالي 23,000 دولار (86,000 ريال).