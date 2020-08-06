فورد فيوجن يتوقف تصنيعها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن كشفت التقارير أن فورد فيوجن السيدان كانت ستعيش لعامين أو أكثر قبل وقف إنتاجها، أعلن الصانع الأمريكي إيقاف إنتاجها رسمياً، حيث خرجت آخر نسخها من مصنع فورد في المكسيك في 31 يوليو الماضي.

يذكر أن فورد كانت قد قالت سابقاً أن إنتاجها سينتهي في 21 يوليو، إلا أن الموعد النهائي تم تأخيره قليلاً فيما بعد، في حين تقول الشركة أن وقف إنتاجها يأتي ضمن خطتها للتركيز على الطرازات الأكثر شعبية مثل برونكو واكسبلورر وغيرهم.

يأتي هذا القرار بعد وقف إنتاج كل من فيستا وفوكس وتوروس في سوقها المحلي، والجدير بالذكر أن فورد كشفت عن الجيل الأول من فيوجن في عام 2006، في حين أطلقت الجيل الثاني والحالي عام 2013، وكان يتم صنعها في مصنع الشركة بالمكسيك مع شقيقتها لينكون MKZ والتي توقف إنتاجها هي الأخرى.

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بالحديث عن لينكون، فهي لا تزال تبني كونتيننتال سيدان في مصنعها بولاية ميشيغان الأمريكية، لكن إنتاجها سيتوقف في نهاية هذا العام، في حين بلغت مبيعات فيوجن ذروتها في 2014، عندما باعت الشركة 306,860 نسخة، إلا أنها انخفضت بشكل كبير بعد ذلك لتصل إلى 166,045 سيارة في 2016، و61,421 سيارة في النصف الأول من العام الجاري.

في الختام، تنوي فورد استبدال بناء فيوجن وMKZ في مصنعها بالمكسيك ببناء برونكو سبورت بدءً من سبتمبر المقبل، على أن تصل إلى الوكلاء بالولايات المتحدة في أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر، في حين لم تكشف فورد عن بديل لفيوجن.