الخليج ٣٦٥ نت – التقطت العدسات التجسسية صوراً لنسخة تجريبية من الجيل الجديد من كيا كادينزا موديل 2023 أثناء اختبارها في كوريا الجنوبية.
تُظهر الصور الجديدة حصول الطراز على شبك أمامي أكبر بكثير من الحالي، بالإضافة إلى مرايا جانبية متصلة بالأبواب، في حين لا تُظهر تفاصيل تصميم المصابيح الأمامية والخلفية الجديدة.
الجدير بالذكر أن كادينزا تعاني من انخفاض كبير في المبيعات حالياً بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث باع الصانع الكور 3,863 نسخة فقط في سوقها المحلي في مارس الماضي.
في الختام، يجدر بالذكر أن الجيل الحالي من كادينزا، حصل على نسخة فيس ليفت في يونيو 2019، في حين أن الشركة تخطط لخفض عمر الجيل الحالي من 5-6 سنوات إلى 4-5 سنوات فقط، لذا يُتوقع أن تُطلق الجيل الثالث في النصف الأول من العام القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر كيا كادينزا 2023 القادمة تحت الاختبار في كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.