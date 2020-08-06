كيا كادينزا 2023 القادمة تحت الاختبار في كوريا الجنوبية

الخليج ٣٦٥ نت – التقطت العدسات التجسسية صوراً لنسخة تجريبية من الجيل الجديد من كيا كادينزا موديل 2023 أثناء اختبارها في كوريا الجنوبية.

تُظهر الصور الجديدة حصول الطراز على شبك أمامي أكبر بكثير من الحالي، بالإضافة إلى مرايا جانبية متصلة بالأبواب، في حين لا تُظهر تفاصيل تصميم المصابيح الأمامية والخلفية الجديدة.

الجدير بالذكر أن كادينزا تعاني من انخفاض كبير في المبيعات حالياً بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث باع الصانع الكور 3,863 نسخة فقط في سوقها المحلي في مارس الماضي.

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في الختام، يجدر بالذكر أن الجيل الحالي من كادينزا، حصل على نسخة فيس ليفت في يونيو 2019، في حين أن الشركة تخطط لخفض عمر الجيل الحالي من 5-6 سنوات إلى 4-5 سنوات فقط، لذا يُتوقع أن تُطلق الجيل الثالث في النصف الأول من العام القادم.