نيسان سوبر سفاري 2021 تحصل على تحديثات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان عن سوبر سفاري 2021 المغامر العالمي بتحديثات بسيطة للغاية، حيث حصلت على جنوط بتصميم جديد، بالإضافة إلى ثلاثة خيارات طلاء خارجية جديدة، وهي الأبيض اللؤلؤي مع لمسات برونزية والأسود مع لمسات ذهبية، والأخير أسود مع لمسات رمادية.

الجدير بالذكر أن سوبر سفاري تتيح لك تجربة قيادة غامرة بالحماس، وذلك بفضل تصميمها الأنيق، ومقصورتها الداخلية الفاخرة، لتلبي جميع توقعاتك من سيارات الـ SUV الملائمة للطرق الوعرة.

وتتميز سوبر سفاري 2021 بحصولها على مزايا رئيسية عديدة مثل رافعة‭ ‬آلية‭ ‬مدمجة‭ ‬في‭ ‬المصد‭ ‬الأمامي‭ ‬مفيدة‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة، بالإضافة إلى خطّاف‭ ‬خلفي‭ ‬يساعد‭ ‬الخطّاف‭ ‬الخلفي‭ ‬ذو‭ ‬التصميم‭ ‬الحديث‭ ‬على‭ ‬جر‭ ‬المركبات‭ ‬المعطلة‭.‬

ومن حيث القوة، فستحصل سفاري 2021 على قوتها من محرك TB48DE المجهز بنظام التحكم بتوقيت الصمام VTC ونظام نيسان للتحكم بالحقن NICS سعة 4.8 لتر، 6 اسطوانات على خط مستقيم، يولد قوة 280 حصان وعزم يصل إلى 451 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة اوتوماتيكي بخمس سرعات.

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