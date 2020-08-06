تويوتا سيكويا 2023 القادمة تظهر بتصميم تخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – يبلغ عمر الجيل الحالي من تويوتا سيكويا 12 عاماً حيث تم إطلاقها في 2007، لذا بالتأكيد هي في حاجة إلى جيل جديد قريباً، واليوم ظهر تصميم تخيلي من Kolesa يكشف عما قد تبدو عليه سيكويا الجديدة كلياً.

كما اعتدنا من سيارات الـ SUV الجديدة كلياً في الآونة الأخيرة، فيبدو الجيل الجديد أشبه بتحديثات كبيرة أكثر من كونه سيارة جديدة بالكامل، حيث يُظهر التصميم التخيلي حصولها على مصابيح أمامية وخلفية جديدة، بينما تحصل المصدات على شخصية جديدة كلياً، وهي تحديثات تبدو لازمة لتعزيز تنافسيتها مع طرازات مثل شيفروليه سوبربان.

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ومن ناحية القوة، فإن سيكويا القادمة ستحصل على محرك V8 المعتاد من الصانع الياباني، في حيت تتميز سيكويا TRD برو 2020 بطلاء أخضر عسكري، ولمسات سوداء، مع محرك V8 سعة 5.7 لتر بقوة 381 حصان و544 نيوتن.متر من عزم الدوران، لكن هل تستحق سعر 65,000 دولار (244,000 ريال)؟

في الختام، نتوقع أن يتم إطلاق الجيل القادم من تويوتا سيكويا الجديدة بالكامل في وقت ما من عام 2022، على أن يتم بيعها كموديل 2023.