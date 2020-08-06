تعرف على أهمية تغيير زيت الفرامل في سيارتك

الخليج ٣٦٥ نت – يعد زيت الفرامل من أهم الزيوت في السيارة، حيث أنه العامل الأساسي في إيقاف السيارة وقت الحاجة، لذا يجب الأهتمام بفحصه وتغييره بشكل دوري، لأن إهماله قد يؤدي إلى عواقب وخيمة وحوادث.

وينصح خبراء السيارات بضرورة تغيير زيت الفرامل كل عامين أو ثلاثة أعوام على أقصى تقدير، لأن نسبة الماء تزداد في الزيت بمرور الوقت، وهو الأمر الذي يُحد من فعالية الفرامل بشكل كبير.

وذلك لأنه من خواص زيت الفرامل الصناعي أنه يستطيع امتصاص الرطوبة من الهواء، وهو ما يؤدي إلى انخفاض درجة الغليان، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في غليان زيت الفرامل سريعاً بسبب استخدام المكابح بشكل متكرر، كمثال الضغط المستمر على المكابح حال نزول الجبال، مما يفقد السائق نظام المكابح ويعرضه للخطر.

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كما حذر الخبراء من خطورة ترك غطاء علبة الفرامل مفتوح حتى ليوم واحد، وذلك لقدرة الزيت على امتصاص الماء بصورة عالية، مما يفقد صلاحيته للاستخدام.

وأشار الخبراء إلى ضرورة ملاحظة تكون أي ترسبات أسفل علبة فرامل الزيت تشبه التراب، حيث أن هذه الترسبات تمثل خطورة بالغة على نظام مانع الانزلاق “ABS”، لأنها قد تعطل عمل الدوائر الكهربائية ومجاري وأنابيب الضغط.