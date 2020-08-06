كيا تكشف عن تحديثات منتصف العمر لسيارتها الكروس أوفر الصغيرة "ستونيك 2021" (فيديو)

كشفت شركة كيا - Kia ثاني أكبر مصنّع سيارات في كوريا الجنوبية، عن تحديثات منتصف العمر لسيارتها الكروس أوفر الصغيرة "ستونيك 2021"، والتي حققت نجاحا كبيرا، خاصة في أوروبا مع وصول المبيعات إلى 150.000 نسخة منذ بدء إنتاجها في 2017.

لم يتغير شيء تقريبًا في المظهر، بصرف النظر عن إضافة ألوان وتركيبات جديدة في السقف، ولكن أيضًا مصابيح LED المعاد تصميمها، وتعد ستونيك 2021 أيضًا واحدة من أفضل السيارت الرياضية، سواء من حيث التصميم أو الميزات الديناميكية.

Advertisements

وتم الكشف عن المزيد من التغييرات في الداخل، على شكل شاشة تعمل باللمس أكبر مقاس 8 بوصات في وسط لوحة القيادة وإضافة ميزات إلى نظام الوسائط المتعددة ، مثل الأوامر الصوتية وتقنيات الاتصال UVO. لا يمكن أن تكون إمكانات الاتصال القياسية لـ Apple CarPlay و Android Auto مفقودة ، ولا أنظمة الأمان المساعدة لحزمة ADAS (أنظمة مساعدة القيادة المتقدمة). تتوفر الفرملة التلقائية ، والتعرف على المشاة والنقطة العمياء ، والتحكم النشط في التطواف ، والحفاظ على الممر ، وما إلى ذلك ، اعتمادًا على الإصدار.

ومن من أهم التحديثات التي حصلت عليها ستونيك 2021، هي محرك هجين خفيف جديد يجمع بين محرك بنزين تيربو 1.0 لتر ونظام كهربائي 48 فولت بمستويين من القوة 100 و120 حصانا، وعزم دوران 200 نوتين، إضافةً إلى ناقل حركة مزدوج 7 سرعات أو يدوي 6 سرعات.

وستبدأ مبيعات Stonic المحدثة في الربع الثالث من عام 2021.