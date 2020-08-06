سقوط طائرة شراعية خاصة في مصر المزيد

أفادت وسائل إعلام مصرية بتحطم طائرة شراعية خاصة، الخميس، فور هبوطها في مطار الجونة، شمال مدينة الغردقة بمصر.

وذكرت الأنباء الأولية أن الطائرة تحطمت فور هبوطها بمطار الجونة، مما أسفر عن إصابة شخصين، هما أكرم الحصري ومحمد سعيد، تم نقلهما إلى مستشفى الجونة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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وأوضحت أن الطائرة تابعة لشركة "إير مان"، وكانت في رحلة ترفيهية فوق منتجع الجونة.



وقال مصدر ملاحي في البحر الأحمر إن الطائرة خاصة وتستوعب شخصين اثنين فقط، وتقوم برحلات ترفيهية فوق منطقة الجونة بشكل منتظم.

ووصف الطائرة بأنها صغيرة الحجم وتعمل بمحرك واحد وهي من طراز "أبوللو".



