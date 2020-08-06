إيلون ماسك يحدد موعد طرح تسلا "سايبر تراك".. ويكشف عن مفاجأة

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إنه إذا سارت الأمور كما هو مخطط ستبدأ الشركة إنتاج الشاحنة الخفيفة التي تترقبها الأسواق "سايبر تراك" أواخر العام المقبل.



أضاف أنه من المحتمل تطوير نسخة أصغر حجما من الشاحنة الكهربائية الجديدة فيما بعد.

وردا على سؤال عن احتمال قيام تسلا بتطوير شاحنة خفيفة أصغر حجما لأسواق أوروبا، قال إن تطوير نسخة أصغر من الشاحنة تسلا سايبر تراك أمر محتمل للغاية.

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وأشار موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن ماسك كان قد قال في أيار/مايو الماضي إن الشاحنة الخفيفة سايبر تراك ستظل بنفس الحجم العادي للشاحنات الخفيفة، ولكن سيتم طرح نسخ أصغر حجما منها فيما بعد.

يذكر أنه مع وصول طول الشاحنة سايبر تراك إلى حوالي 230 بوصة، فإن طولها سيكون مماثلا بالكاد لطول الشاحنة الشهيرة فورد إف-150 ذات القمرة المزدوجة. في الوقت نفسه، فإنها أكبر بدرجة ملحوظة من الشاحنة ريفيان آر1 تي، حيث يزيد طولها عن الشاحنات المنافسة بنحو قدم كامل. كما أن قاعدة عجلات شاحنات تسلا أطول من الشاحنات المنافسة.

ومن المنتظر أن يتم طرح الشاحنة المنتظرة سايبر تراك في ثلاث فئات من حيث المحركات. ويتراوح مدى هذه الفئات بين 250 و500 ميلا بحسب البطارية المختارة.