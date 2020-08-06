المواصفات الكاملة لنيسان "كيكس" الجديدة.. 3 فئات تقلب الموازين

ضمن فئات subcompact crossover، قدمت شركة نيسان لسوق السيارات خلال العام الحالي نسخة جديدة من طرازها المميز "كيكس".

وقدم موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات، عرضا مفصلا لقدرات وإمكانيات الطراز بنسخته الجديدة، يشمل قوة محركه، ومعدل استهلاكه للوقود والتنقيات المضافة له، بالإضافة للتكلفة التي يتوفر بها.

السعر

بدأ الموقع بالحديث عن التكلفة التي يتوفر بها طراز نيسان "كيكس" 2020، إذ ذكر أن الطراز تتوفر منه 3 فئات، الفئة الافتتاحية هي S بسعر 19,965 ألف دولار، والفئة التي تليها هي فئة SV بسعر 21,595 ألف دولار، وأعلى فئة من فئات الطراز هي SR بسعر 22,215 ألف دولار.





المحرك

تحدث بعد ذلك الموقع عن قدرات المحرك الذي يطرح به طراز نيسان كيكس 2020، وذكر أن الطراز يعمل بمحرك ينتج قوة 125 حصان، ذو 4 اسطوانات، ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي من طراز CVT، ويتمتع بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 9.7 ثانية.





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استهلاك الوقود

كما تطرق موقع "كار أند درايفر"، لمعدل استهلاك طراز نيسان "كيكس" للوقود" وقال إن الطراز يستهلك جالونا واحدا لكل 31 ميل يقطعهم داخل الطرق بالمدن، وجالون واحد لكل 36 ميل يقطعهم على الطريق السريع، وجالون واحد لكل 33 ميل مجتمعين.





التقنيات

تحدث بعد ذلك موقع "كار أند درايفر" عن القدرات التقنية التي يتمتع بها طراز نيسان "كيكس"، وأفاد بأن الطراز يعمل بداخل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 7.0 بوصة، يدعمها نظام صوتي مكون من 6 مكبرات صوتية، ويضاف له نظام اتصال عبر البلوتوث، ونظام انترنت لاسلكي "واي فاي".





الأمن والسلامة

اختتم موقع "كار أند درايفر"، عرضه لطراز "كيكس"، بالحديث عن أنظمة الأمن والسلامة المضافة للطراز، والتي تدعم السائق خلال القيادة وتوفر له مزيدا من الأمان.

ومن ضمن الأنظمة المضافة للطراز، نظام الفرامل التلقائية الذي يفعل ذاتيا في حالات الاصطدام، ونظام التحذير المسبق قبل الاصطدام، وأيضا نظام مراقبة متطور، لرصد المناطق العمياء التي يصعب على السائق رصدها أثناء القيادة.