تحدي العمالقة.. فورد موستانج الكهربائي في مواجهة تسلا Y

بنتظر العالم مطلع العام الجديد 2021 بشغف، خاصة في سوق السيارات لأنه سيكون على موعد مع منافسة محتدمة بين الموديلات الكهربائية المميزة التي يرتقب طرحها بقدرات فائقة، ويعد أبرزها الفئات الكروس أوفر، من طرازي فورد موستانج الكهربائي Mach-E وطراز تسلا الكهربائي Y.

وقدم موقع "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات الكهربائية، مقارنة شاملة من جميع النواحي، تبرز الفوارق بين الطرازين المتنافسين، قبل طرح أحدث نسخ منهما في الأسواق.

المساحة الداخلية

تحدث الموقع الأمريكي في البداية عن المساحة الداخلية التي تتوفر بكل من طراز موستانج Mach-E وطراز تسلا Y، وذكر أن طراز موستانج، تتوفر مساحته الداخلية لـ 5 ركاب، والأمر نفسه فيما يخص تسلا Y، غير أن تسلا، تتوفر منه فئات تكفي من الداخل لـ 7 ركاب.

بالإضافة لذلك، ذكر "إنسايد إي في"، المساحة الخاصة بتخزين الحقائب الخلفية للطرازين، وقال إن حقيبة طراز موستانج Mach-E تتوفر بمساحة 60 قدم مربع، وتتغلب عليها مساحة الحقيبة بطراز تسلا Y التي تتوفر بمساحة 68 قدم مربع.





المحرك

تحدث بعد ذلك "إنسايد إي في"، عن قدرات المحركات الكهربائية لطراز موستانج Mach-E وتسلا Y، وذكر أن محرك طراز موستانج Mach-E ينتج قوة 346 حصان، ويتمتع بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 5.5 ثانية، ولم تكشف شركة فورد حتى الآن عن ما يصل إليه من سرعة قصوى.

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أما طراز تسلا Y، فيتمتع بمحرك بقوة 384 حصان، ويصل معدل تسارعه من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 4.8 ثانية فقط، وتصل سرعته القصوى لـ 135 ميل في الساعة.





نطاق السير والبطاريات

كما تحدث "إنسايد إي في"، عن القدرات الكهربائية التي يتمتع بها كل من الطرازين، وبدأ بطراز فورد موستانج Mach-E، الذي يتمتع محركه الكهربائي بنطاق سير يصل لـ 270 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته التي تمد المحرك بالطاقة بمعدل 98.8 كيلوات في الساعة.

في حين يتمتع محرك طراز تسلا Y، بنطاق سير أطول بفارق كبير عن طراز فورد موستانج Mach-E، إذ يقطع طراز تسلا مسافة 316 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته، غير أن معدل ضخ الطاقة ببطارياته أقل من بطاريات طراز موستانج، فيعمل طراز تسلا ببطاريات تضخ طاقة لمحركه بمعدل 75 كيلوات في الساعة.





الأبعاد

ذكر الموقع الأمريكي أبعاد كل من الطرازين، وقال إن طراز فورد موستانج Mach-E يأتي بطول يصل لـ 186 بوصة، وعرض 74 بوصة و ارتفاع 63 بوصة، في حين يتوفر طراز تسلا Y بطول 187 بوصة وعرض 76 بوصة وارتفاع 64 بوصة.

الأسعار

اختتم موقع "إنسايد إي في"، مقارنته بين الطرازين بالكشف عن التكلفة التي سيطرحان بها بالأسواق، حيث سيتوفر طراز فورد موستانج Mach-E بسعر افتتاحي 57,700 ألف دولار، في حين سيتوفر طراز تسلا Y بسعر افتتاحي 49,990 ألف دولار.