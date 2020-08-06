موجز الخليج 365 للسيارات.. 100 ألف وظيفة مهددة ومزايا تسلا S

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

طرحت شركة جيب الأمريكية باكورة موديلاتها المعتمدة على نظام الدفع الهجين Plug-in من سيارتيها Renegade وCompass.

بـ 8 فئات مختلفة، طرحت شركة تويوتا نسخة 2021 الأحدث من شاحنتها المميزة تندرا Tundra بقدرات دفع رباعي استثنائية.

تصدر طراز تسلا "موديل S" بنسخته 2020 قائمة أفضل السيارات الكهربائية والسيدان الفخمة التي طرحت للعام الجاري، وفق وسائل إعلام متخصصة.

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أظهرت نتائج أعمال شركة صناعة السيارات الألمانية "بي إم دبليو"، عن الربع الثاني - ثلاثة أشهر- من العام الجاري، تسجيل خسارة قدرها 212 مليون يورو (250.6 مليون دولار)، بسبب تراجع الطلب جراء تداعيات جائحة كورونا.

شهدت صناعة السيارات على مدار تاريخها طرح نسخ محدثة من سيارات كلاسيكية بارزة تابعة لمختلف الماركات العالمية ومن فئات متعددة.

نافست شركة هيونداي بقوة ضمن سوق سيارات SUV بطرح مجموعة مميزة من الموديلات بمختلف الأحجام في 2020 الجاري وكان من أبرزها طراز Venue، الذي جذب شريحة كبيرة من الشباب.

كشفت دراسة ألمانية صدرت نتائجها، اليوم الأربعاء، عن أن 100 ألف وظيفة بقطاع السيارات قد تشطب خلال العام الجاري بفعل ضغوط تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

دائما ما تشهد صناعة السيارات تقلبات تعيشها الشركات المتنافسة، ما يؤدي في بعض الظروف لخسوف نجاح شركات كانت مهيمنة على أسواق السيارات بموديلاتها، ما يؤدي لنهاية عهدها تماما بالصناعة.