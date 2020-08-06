كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر GMA تكشف عن سيارة "T.50" الجديدة بتصميم جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت GMA عن سيارة "GMA T.50" الجديدة بتصميم جديد، حيث شارك المهندس البريطاني جوردون موراي في تصميم السيارة الجديدة، لتظهر في صورة عصرية وبشعار خاص.

وتعتبر "GMA T.50" أخف سيارة خارقة على الإطلاق بوزن 980 كيلوغرام، السيارة الأكثر نقاءً، الأكثر تركيزاً على السائق، وبالطبع ليست الأرخص فقد أعيد تصميمها من الصفر وحصلت على هيكل من الكربون فايبر.

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تحمل السيارة محرك V12 طبيعي التنفس ينتج 690 حصان. كما كشفت الشركة عن ميزات التصميم الأيروديناميكي الذي حمل مروحة خاصة في الخلف تساهم بخفض قوة سحب الهواء بـ12.5% وتساهم في تحسين قوة الفرملة بشكل هائل. وتوفر T.50 ستة وضعيات مختلفة للنظام الأيروديناميكي تشمل Auto و High Downforce و Streamline و Braking و Test و V-Max Boost.

يستطيع محرك السيارة الدوران حتى 12,100 دورة/دقيقة، وتأتي حصرياً بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، ويراهن جوردون موراي على أنها ستظل أفضل سيارة على الإطلاق لمدة طويلة من الزمن.

ومن الشكل الداخلي، فهو بسيط كما كانت مكلارين F1 وبـ3 مقاعد الأوسط منها للسائق، تحمل السيارة لمسة عصرية للكونسول الوسطي مع دعم الهواتف الذكية المزودة بنظام أبل كاربلاي أو أندرويد أوتو. وسيكلف امتلاك أحد النسخ المعدودة من T.50 مبلغ 3.1 مليون دولار التي ما تزال تبدو ميسورة التكلفة مقارنة بمكلارين F1.