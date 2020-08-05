قد تكون الأخيرة.. مواصفات نسخة 2020 من طراز دودج "جراند كارافان"

في ظل ما تردد حول شائعات وقف تصنيعه، تمسكت شركة دودج بطراز Grand Caravan التابع لفئة VAN، بطرحها لنسخة جديدة منه قد تكون الأخيرة، لعام 2020 الجاري.

وقام موقع "كار آند درايفر" بعرض مواصفات وقدرات هذه النسخة الجديدة من طراز Grand Caravan، التي من المحتمل أن يتوقف تصنيع هذا الطراز بعدها ويحال للتقاعد مع نهاية العام.

وتحدث الموقع عن قدرات الطراز من قوة محرك ومعدل استهلاك للوقود، والتكلفة التي يتوفر بها في نسخته الجديدة.

الجديد بنسخة 2020

نظرا لاحتمالية كون هذا الطراز هو الأخير من نوعه، اقتصدت شركة دودج الأمريكية في إضافة تحديثات جديدة لنسخة 2020، فكانت أقل نسخة من أجيال طراز Grand Caravan التي طرحت سابقا التي تشهد تحديثات على نسختها السنوية الأحدث.

فكان من ضمن تحديثات الطراز، توفير صف مقاعد ثانٍ مزود بمقاعد captain كإضافة ثابتة بعد أن كانت اختيارية ضمن فئة الطراز SE PLUS.





الأسعار

تحدث بعد ذلك موقع "كار آند درايفر"، عن التكلفة التي يتوفر بها طراز دودج Grand Caravan، وأفاد بأن الطراز تتوفر منه 3 فئات للبيع بالأسواق، الفئة الافتتاحية هي فئة SE وتتوفر بسعر 28,785 ألف دولار، والفئة التي تليها هي فئة SE Plus وتتوفر بسعر 31,585 ألف دولار، والفئة الأعلى التي تتوفر من الطراز هي فئة SXT وتتوفر بسعر 34,285 ألف دولار.





المحرك

تحدث الموقع بعد ذلك عن قدرات محرك طراز Grand Caravan وقال إن نسخته الافتتاحية تعمل بمحرك V6 ينتج قوة 283 حصان، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ6 سرعات.

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استهلاك الوقود

ذكر موقع "كار آند درايفر"، أن طراز دودج Grand Caravan يستهلك من الوقود معدل جالون واحد لكل 17 ميل يقطعهم على الطرق داخل المدن، وجالون واحد لكل 25 ميل يقطعهم على الطريق السريع، و جالون واحد لكل 20 ميل يقطعهم مجتمعين من بين طرق المدن والطريق السريع.





التقنيات

كشف بعد ذلك الموقع عن القدرات التقنية التي طرح بها طراز دودج Grand Caravan بنسخته الجديدة لعام 2020، وقال إن الطراز من الداخل مزود بشاشة معلومات في منطقة التحكم الوسطى، بقياس 6.5 بوصة، في حين يفتقد الطراز لأنظمة تقنية رئيسة مثل نظامي تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو".





الأمن والسلامة

اختتم موقع "كار آند درايفر"، عرضه لطراز دودج Grand Caravan، بالحديث عن أنظمة الأمن والسلامة المضافة له، والتي تدعم توفير قيادة أكثر أمنا للسائق.

وذكر الموقع أن أبرز الأنظمة التي يتمتع بها الطراز للأمن والسلامة، هي كل من نظام الأكياس الهوائية، إذ توزع في جميع جوانبه من الداخل 7 أكياس هوائي مضادة للاصطدام.

بالإضافة لنظام امتصاص الاهتزازات القوية أثناء القيادة، ونظام تدعيم ثبات السيارة على الطرق الغير ممهدة، ما يمنح السائق قدرة أعلى للتحكم بها.



