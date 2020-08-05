نسخة 2020 الأحدث من طراز كيا "سول".. قدرات ومواصفات مميزة

طرحت شركة كيا الكورية الجنوبية النسخة المحدثة من سيارتها الأيقونية "سول" لعام 2020، وخصصت لهذه النسخة العديد من القدرات المميز، تشمل أنظمة قيادة جديدة.

وقام موقع "كار آند درايفر" المختص بأخبار السيارات باستعراض كافة مواصفات وإمكانيات الطراز "سول" في نسخته الجديدة للعام الجاري، وكشف عن قدرات محركه والفئات التي تتوفر منه للبيع بالأسواق.

الجديد بنسخة 2020

بدأ الموقع بالحديث عن أبرز التعديلات التي أجريت على نسخة 2020 الجديدة من طراز كيا سول، وأفاد بأن الطراز يمثل جيل جديد كليا من موديلات كيا "سول"، ومن المرتقب أن تضاف لفئاته نسخة كهربائية بحلول عام 2021 المقبل.





السعر

تحدث بعد ذلك موقع "كار آند درايفر" عن التكلفة التي يتوفر بها طراز كيا سول بنسخته الجديدة، وأفاد بأن الطراز تتوفر منه للبيع 6 فئات مختلفة، الفئة الافتتاحية باسم LX تتوفر بسعر 18,610 ألف دولار، والفئة التي تليها باسم S، وتتوفر بسعر 21,410 ألف دولار، ثم فئة GT-Line التي تتوفر بسعر 21,410 ألف دولار، وفئة X-Line من بعدها وتتوفر بسعر 22,610 ألف دولار، ومن بعدها فئة EX وتتوفر بسعر 23,810 ألف دولار، ثم أعلى فئة من فئات طراز سول، وهي فئة GT-Line Turbo التي تتوفر بسعر 28,610 ألف دولار.





المحرك

ذكر بعد ذلك موقع "كار آند درايفر"، قدرات محرك طراز كيا سول الجديد، وقال إن الفئات الافتتاحية منه تتوفر بمحرك بقوة 147 حصان وبسعة 2.0 لتر ذو 4 أسطوانات.

وتتوفر الفئات المتقدمة منه بناقل سرعة أوتوماتيكي يمنح السيارة القدرة على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 8.0 ثانية.

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وتتوفر أعلى فئات طراز سول، وهي فئة GT-Line Turbo بمحرك بسعة 1.6 لتر، ينتج قوة 201 حصان مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 6.4 ثانية.





استهلاك الوقود

وفيما يخص معدل استهلاك الطراز للوقود، فإن فئاته الافتتاحية تستهلك جالون واحد لكل 25 ميلا يقطعها داخل المدن وجالون واحد لكل 35 ميلا يقطعها على الطريق السريع.





التقنيات

ومن الداخل يعمل طراز كيا سول بنظام تقني متطور، عبر شاشة معلومات بقياس يبدأ من 7.0 بوصة لفئاته الافتتاحية، ويصل لـ10.3 بوصة في الفئات المتقدمة.

ويتوفر لدى فئات الطراز الأعلى مثل EX و GT-Line Turbo نظام راديو SiriusXM متصل بالقمر الصناعي، ونظام ملاحي ونظام مراقبة للمرور.





الأمن والسلامة

اختتم موقع "كار آند درايفر" عرضه لطراز كيا سول، بالحديث عن أنظمة الأمن والسلامة المضافة له، وتشمل نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، والذي يدعمه نظام الفرامل التلقائية التي تفعل ذاتيا في حالات الطوارئ.

وكذلك كل من نظام الحفاظ على المسار، ونظام التنبيه في حالات الخروج عن المسار، ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات، والذي يوفر تباعد آمن بين السيارة وما حولها من سيارات.