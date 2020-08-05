نائب رئيس "هيونداي" للشرق الأوسط وأفريقيا: أنظمة متقدمة للرعاية الصحية ضمن سيارات المستقبل

كتب: باسل الحلواني

قدم بانج سون جيونج، نائب رئيس هيونداي للشرق الأوسط وأفريقيا، دراسة حديثة حول إمكانية تزويد سيارات المستقبل بأنظمة متقدمة للرعاية الصحية.

قال بانج سون جيونج:"عندما نفكر في مستقبل السيارات فإن المركبات المجهزة بأنظمة الرعاية الصحية ليست أول ما يخطر ببالنا، فقد أصبح الحديث عن السيارات ذاتية القيادة والتنقل المشترك والسيارات الكهربائية واسع الانتشار في الآونة الأخيرة كونها ستغير أسلوبتنقلنا في السنوات القليلة القادمة".

أضاف :"الثورة التكنولوجية التي نشهدها حالياً تحدث تغييراً جذرياً في كيفية تصنيع السيارات وطريقة قيادتها، فضلاً عن كيفية عملها وما تقدمه من خدمات جديدة. ولكن ماذا لو تم تزويد هذه المركبات أيضاً بالأدوات اللازمة التي تمكنها من قراءة عقل السائق ورصد التنبيهات الصحية مثل النعاس؟ أي بمعنى آخر أن تكون السيارة قادرةعلى تتبع حالة السائق والاستجابة لحالات الطوارئ".

أكد بانج سون جيونج:" السيارات التي نقودها في الوقت الحالي ليست قادرة على معرفة حالتك الطبية، أو إذا كنت تشعر بالنعاس أو تعاني من الإجهادعلى سبيل المثال، ولكن ذلك سيتغير بالتأكيد ليصبح واقعاً حقيقياً بفضل تسارع تقدم التكنولوجيا".

وأوضح :"سيسهم الاستثمار في تطوير تقنيات مراقبة صحة السائق بتعزيزقطاعات صناعة السيارات والرعاية الصحية. ويمكن لأنظمة الرعاية الصحية المدمجة في السيارة ومن خلال التخطيط

والتعاون الدقيق مع المؤسسات والجهات الأخرى، أن تساعد في تقليل عدد الوفيات على الطرق بفضل قدرتها على التعرف على الحالة الصحية للسائق وربط بياناتها بنظام السيارة للحفاظ على أعلى مستويات القيادة الآمنة".

وصرح:"تعمل مجموعة هيونداي للسيارات على مواكبة هذه التغييرات المتسارعة في قطاع تصنيع السيارات وتَبَني هذه التقنيات المبتكرة وتوظيفها للارتقاء بفعالية أداء المركبات التي نقوم بتصنيعها. ونعمل مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة لتعزيز تطوير التكنولوجيات والابتكارات في هذا المجال، بما في ذلك تقنية التعرف على الوجوه باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI Deep Glint) لتحديد حالة السائق ورسم صورة ثلاثية الأبعاد لتحليل حالته خلال قيادة السيارة"، مضيفاً :"كما أننا نعمل أيضاً على تطوير جوانب أخرى مثل جمع المعلومات الحيوية من خلال أجهزة استشعار عن بعد بدون اتصال وتلامس، والتي يمكن أن تساعد في الكشف عن حركات السائق ووجود أي مستويات من التعب أو الحركات غير الطبيعية".

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لفت :"طورنا نظام مراقبة حالة السائق (DSM) الذي سيكون قادراً

على المساعدة في منع وفيات الطرق من خلال إصدار تنبيهات فيما إذا كان السائق يشعر بالنعاس، وتشمل خططنا الأخرى تطوير مركبة مصممة خصيصاً يمكن أن تكون بمثابة سيارة ذاتية القيادة ويمكن استخدامها كعيادة متنقلة".

وقد طرحت شركة هيونداي أيضاً مفهوماً جديداً للتنقل يمكن تطبيقه في الرعاية الصحية خلال مشاركتها في معرض (CES) لهذا العام، وهي مركبة (Purpose built vehicle) المصممة خصيصاً ومركز التنقل (Mobility transfer hub). ويمثل مشروع (PBV)حلاً متطوراً للتنقل ذاتي القيادة يمكن توظيفه في أشكال مختلفة ويمكن أن يكون بمثابة "عيادة متنقلة".

أردف "سون جيونج":" قد نتمكن في المستقبل من تلقي العلاجات الطارئة في عيادة متنقلة، وليس في سيارة إسعاف مع الحد الأدنى من المعدات".

ويمثل مركز التنقل (Mobility transfer hub) المحور الرئيسي لهذا المشروع، حيث يتضمن محطة إرساء يمكن توصيلها بالسيارات ويمكن استخدامها بعدة طرق، وبما أنها لا تأتي بنموذج واحد، فمن الممكن استخدامها أيضاً لتقديم الخدمات الصحية حسب الحاجة، وهذا ما يسهم بالتالي في فتح آفاق جديدة لعلاج المرضى في سيارة متنقلة في أي زمان ومكان.

وأشار :"لا يزال الوقت مبكراً قبل أن نرى المركبات ذات أنظمة الرعاية الصحية المتصلة على الطرق، وعلينا القيام بالكثير من العمل والتطوير، لكنها خطوة أخرى إلى الأمام وهي فرصة تستمتع بها هيونداي".

واختتم :"لم تعد هذه المركبات المزودة بالأنظمة الصحية خياراً في ظل الحاجة الملحة للتركيز على تعزيز صحة الأشخاص ورفاهيتهم، بل هي ضرورة ماسة يمكن أن تساعد في حماية صحتنا وتحسين نوعية حياتنا. والأهم من ذلك، أنهاستحدث تحولاً كبيراً في هذا القطاع".