هونج تشي H9+ من مصمم رولزرويس تظهر في الوكالة بالصين

الخليج ٣٦٥ نت – تم التقاط صور لنسخة ذات قاعدة عجلات طويلة من سيارة هونج تشي H9 سيدان، يُطلق عليها اسم H9+، في إحدى صالات عرض الشركة بالصين، والتي تم تصميمها على يد مصمم رولزرويس السابق، مما دفع وسائل الإعلام المحلية إلى الاعتقاد بأنها ستصل إلى الأسواق قريباً.

يجدر بالذكر أن هونج تشي كشفت عن H9 العادية في وقت سابق من هذا العام، وتتميز بتصميم خارجي وداخلي فاخر، مع مقصورة عالية التقنية، ويبدو أن النسخة ذات قاعدة العجلات الطويلة ستكون أكثر رقياً.

تظهر H9+ في الصور بطلاء خارجي بلونين هما الأحمر والأبيض، وهي أطول بكثير من النسخة القياسية، لكنها تظل بأربعة أبواب فقط، وتشير التقارير الصينية إلى أنها أطول بـ 40 سم من النسخة القياسية، ويأتي هذا الطول بفضل أعمدة B الموسعة.

بإلقاء نظرة خاطفة على المقصورة، يمكننا ملاحظة حصولها على جلود بيضاء، وكرسيين خلفيين مثل H9 القياسية، وبفضل الزيادة في الطول، فسيحصل الركاب الخلفيين على مساحة أرجل أفضل، في حين تشير التقارير إلى أنها موجهة للسوق الخاص، لكن الحكومة الصينية قد تكون مهتمة أيضاً بالسيدان الفاخرة.

في الختام، ستستمد السيارة قوتها من نفس خيارات محركات H9 القياسية، والتي تشتمل على محرك بنزين بأربعة أسطوانات سعة 2 لتر بقوة 252 حصان و280 نيوتن.متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى محرك V6 سوبرتشارجد سعة 3 لتر بقوة 272 حصان و400 نيوتن.متر من عزم الدوران.

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