رولزرويس تشارك بتصنيع أسرع طائرة في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة Boom Supersonic عن تعاونها مع رولزرويس لبناء أسرع طائرة ركاب فوق صوتية في العالم .. ونتحدث هنا عن القسم المتخصص في محركات الطائرات لشركة رولزرويس القابضة وليس علامة السيارات الفاخرة.
شركة Boom أعلنت عن صنعها لهيكل الطائرة بالفعل وستبدأ بالاختبارات العام القادم، وستتكفل رولزرويس بتطوير نظام الدفع للطائرة.. ومن أهم أهداف الشراكة هي تطوير محرك “بيئي” مستقبلي بأقل نسبة ممكنة من الانبعاثات الكربونية.
ويُذكر أن رولزرويس لديها تاريخ مع أنظمة الدفع البيئية للطائرات، مع إعلانها مسبقاً عن بدء تطويرها لطائرة شخصية كهربائية بالكامل بمدى 500 كيلومتر، بفضل استخدام “أكثر بطارية مكثفة في الطاقة بالعالم”.
وصرحت Boom ورولزرويس أن الطائرة الجديدة ستخفض عدد ساعات الطيران بشكل كبير، وعلى سبيل المثال، الرحلة من مونتريال الكندية إلى باريس ستنخفض من 7 إلى أقل من 4 ساعات فحسب.
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