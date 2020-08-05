الخليج ٣٦٥ نت – تُعرف لكزس بأنها الفرع المتخصص في صناعة السيارات الفاخرة من تويوتا، واليوم سنتعرف سوياً على أسعار سيارات لكزس 2020 – 2021 بعد الضريبة 15%، لدى الوكيل عبداللطيف جميل.
في البداية، سنتحدث عن جيب LX 570، والتي تتوفر بفئات متنوعة كالتالي:
- لكزس AD بسعر 425,000 ريال
- لكزس SS بسعر 485,900 ريال
- لكزس بلاك ايديشن بسعر 511,865 ريال
من جانبها، تتوفر لكزس LS بالأسعار التالية:
- لكزس AA350 بسعر 364,000 ريال
- لكزس 500AH هايبرد بسعر 394,500 ريال
- لكزس BB 350 بسعر 407,000 ريال
- لكزس CC هايبرد بسعر 471,000 ريال
أما بالنسبة لحبيبة الشعب.. لكزس ES فتتوفر بالفئات التالية:
- لكزس ES 250 AA بسعر 183,500 ريال
- لكزس 300AH بسعر 189,000 ريال
- لكزس 300 هايبرد بلس بسعر 226,000 ريال
- لكزس CC 350 بسعر 239,000 ريال
- لكزس DD 350 بسعر 261,000 ريال
- لكزس F 350 سبورت بسعر 254,000 ريال
أما لكزس UX فتتوفر بفئتين بالأسعار التالية:
- لكزس AA بسعر 172,000 ريال
- لكزس BB بسعر 210,000 ريال
نصل إلى لكزس GX والتي تتوفر بثلاث فئات وأسعارها كالتالي:
- لكزس AB بسعر 261,000 ريال
- لكزس BB بسعر 281,000 ريال
- لكزس SS بسعر 289,000 ريال
في حين توجد ثلاثة فئات من لكزس RX كالتالي:
- لكزس RX450 هايبرد بسعر 273,000 ريال
- لكزس AA350 بسعر 230,000 ريال
- لكزس BB بسعر 265,000 ريال
في الختام، يجدر بالذكر أن الضمان على سيارات لكزس يدون لأربع سنوات أو 100 ألف كم.
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