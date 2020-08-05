الخليج ٣٦٥ نت – تُعرف لكزس بأنها الفرع المتخصص في صناعة السيارات الفاخرة من تويوتا، واليوم سنتعرف سوياً على أسعار سيارات لكزس 2020 – 2021 بعد الضريبة 15%، لدى الوكيل عبداللطيف جميل.

في البداية، سنتحدث عن جيب LX 570، والتي تتوفر بفئات متنوعة كالتالي:

لكزس AD بسعر 425,000 ريال

لكزس SS بسعر 485,900 ريال

لكزس بلاك ايديشن بسعر 511,865 ريال

من جانبها، تتوفر لكزس LS بالأسعار التالية:

لكزس AA350 بسعر 364,000 ريال

لكزس 500AH هايبرد بسعر 394,500 ريال

لكزس BB 350 بسعر 407,000 ريال

لكزس CC هايبرد بسعر 471,000 ريال

أما بالنسبة لحبيبة الشعب.. لكزس ES فتتوفر بالفئات التالية:

لكزس ES 250 AA بسعر 183,500 ريال

لكزس 300AH بسعر 189,000 ريال

لكزس 300 هايبرد بلس بسعر 226,000 ريال

لكزس CC 350 بسعر 239,000 ريال

لكزس DD 350 بسعر 261,000 ريال

لكزس F 350 سبورت بسعر 254,000 ريال

أما لكزس UX فتتوفر بفئتين بالأسعار التالية:

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لكزس AA بسعر 172,000 ريال

لكزس BB بسعر 210,000 ريال

نصل إلى لكزس GX والتي تتوفر بثلاث فئات وأسعارها كالتالي:

لكزس AB بسعر 261,000 ريال

لكزس BB بسعر 281,000 ريال

لكزس SS بسعر 289,000 ريال

في حين توجد ثلاثة فئات من لكزس RX كالتالي:

لكزس RX450 هايبرد بسعر 273,000 ريال

لكزس AA350 بسعر 230,000 ريال

لكزس BB بسعر 265,000 ريال

في الختام، يجدر بالذكر أن الضمان على سيارات لكزس يدون لأربع سنوات أو 100 ألف كم.