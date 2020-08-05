أسعار سيارات كيا 2020 – 2021 بعد الضريبة 15%

الخليج ٣٦٥ نت – تقدم كيا تشكيلة سيارات مميزة لدى وكيلها الحصري في المملكة كيا الجبر، لتحصد شعبية هائلة في السوق السعودي، واليوم سنتعرف سوياً على اسعار سيارات كيا 2020 – 2021 بعد الضريبة 15%.

في البداية، سنتحدث عن كيا كادينزا 2020 والتي يتراوح سعرها من 121,800 ريال ويصل إلى 140,300 ريال بعد إضافة الضريبة.

أما بالنسبة لـ كيا سول 2020، فتقدم كيا الجبر خصم نقدي قدره 7,000 ريال، ليصبح سعرها بعد إضافة الضريبة يتراوح من 71,300 ريال إلى 75,900 ريال.

في حين تتوفر كيا ريو 2020 إما هاشباك أو سيدان وتتوفر بخصم حسب فئتها يتراوح بين 1,100 ريال إلى 3,000 ريال، ليصبح سعرها يتراوح بين 57,400 ريال ويصل إلى 72,600 ريال.

نصل إلى كيا كرنفال 2020 العائلية، تتوفر بأسعار تتراوح من 120,800 ريال إلى 156,800 ريال بعد إضافة الضريبة.

من جانبها، يتراوح سعر كيا سبورتاج 2020 من 84,000 ريال إلى 136,000 ريال للفئة الأعلى بعد الضريبة.

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وبالنسبة لـ كيا K5 2020 فيبدأ سعرها من 90,330 ريال، ويصل إلى 142,000 ريال.

أما كيا بيجاس 2020، فيبدأ سعرها من 46,600 ريال، ويصل إلى 51,600 ريال للفئة الأعلى.

في حين تتوفر كيا نيرو 2020 بفئتين، حيث يبدأ سعرها من 110,000 ريال، ويصل إلى 115,600 ريال.

في الختام، يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على أسعار السيارات في المملكة بعد إضافة الضريبة 15% عند مختلف الوكلاء.