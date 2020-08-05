فورد F-150 رابتر 2021 تظهر أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – فورد كشفت عن F-150 2021 في يونيو والآن ظهرت نسخة رابتر عالية الأداء في صور تجسسية بتمويهات كثيفة. مع ذلك بإمكاننا ملاحظة تصميم المقدمة الذي تطور بعض الشيء بشبك أمامي بارز ومصابيح أمامية جديدة، كما نلاحظ إطارات BFGoodrich لجميع التضاريس ونظام العادم الثنائي والمصابيح الخلفية الجديدة. من أهم التغييرات هي نظام التعليق الخلفي الجديد لتحسين الثبات والراحة أثناء القيادة، أما الداخلية فمن الغالب أن تظل كما هي مثل F-150 القياسية، بلوحة عدادات رقمية 12 إنش ونظام معلومات ترفيهية 12 إنش ومواد عالية الجودة. من المتوقع استخدام رابتر لمحرك V6 تيربو مزدوج 3.5 لتر بقوة 456 حصان وعزم 691 نيوتن.متر، وسنعلم المزيد لاحقاً. Advertisements

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