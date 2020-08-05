9 سيارات أسطورية تودي بحياة شركاتها.. "Eagle" تتصدر

دائما ما تشهد صناعة السيارات تقلبات تعيشها الشركات المتنافسة، ما يؤدي في بعض الظروف لخسوف نجاح شركات كانت مهيمنة على أسواق السيارات بموديلاتها، ما يؤدي لنهاية عهدها تماما بالصناعة.

وقام موقع "أوتو كار"، المختص بأخبار السيارات، بجمع أفضل السيارات التي طرحتها ماركات انتهى عهدها بصناعة السيارات وتوقفت تماما عن الإنتاج خلال السنوات الماضية.

وبدأ الموقع قائمته بطراز Eagle، الذي كان أفضل سيارة تطرحها ماركة AMC لصناعة السيارات قبل أن يتوقف إنتاجها بشكل نهائي، وكان ذلك باستحواذ شركة كرايسلر عليها في عام 1987 حيث كان آخر ظهور لهذه الماركة.



ومن بعدها جاء ضمن القائمة طراز 3000 الذي طرح في عام 1959، وكان تابعا لماركة Austin-Healey، وطرحته الشركة قبل غلق أبوابها عقب في عام 1972، حين استحوذت بي إم دبليو على شركة Austin واستحوذت مجموعة SAIC الصينية على شركة Healey فكانت النتيجة نهاية الشراكة والشركة.

ومن بعدها جاء طراز A112 Abarth الذي كان أفضل سيارة تطرحها ماركة Autobianchi قبل غلق أبوابها ، وطرح هذا الطراز عام 1971، في حين كانت نهاية ماركة Autobianchi في عام 1995، بعد استحواذ شركة فيات عليها.

ذكر من بعده موقع "أوتو كار"، طراز Pantera الذي طرحته ماركة De Tomaso عام 1971، قبل غلقها لمصانعها، حيث استحوذت عليها شركة مازيراتي الإيطالية عام 1975، واستمرت مبيعات الشركة في التراجع حتى أغلقت مصانعها تماما في عام 2004.

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ومن بعدها جاء ضمن القائمة طراز Excellence التابع لماركة Facel Vega الفرنسية المصنعة للسيارات الفخمة، وكان ظهور هذا الطراز في عام 1958، واضطرت الشركة لغلق مصانعها وتوقف الإنتاج لفشلها في منافسة شركات كبرى من ضمنها مرسيدس، حتى كانت نهايتها في عام 1964.

ومن بعدها جاء ضمن القائمة طراز Hornet موديل عام 1951، الذي كان أفضل سيارة تطرحها ماركة Hudson، وكانت نهاية هذه الماركة في عام 1957 عقب استحواذ شركة Nash-Kelvinator عليها.

ثم جاء بالقائمة طراز Interceptor موديل عام 1966، الذي كان أفضل سيارة تطرحها ماركة Jensen البريطانية، وكانت نهاية هذه الشركة في عام 1976، قبل أن تعود لطرح طراز آخر عام 2001، ولكن لضعف الإقبال وتصنيعها لـ20 نسخة فقط منه عادت الشركة لغلق مصانعها والاختفاء.

ومن بعدها جاء ضمن قائمة "أوتو كر"، طراز Rancho، موديل عام 1977، الذي طرحته ماركة MATARA قبل غلق ابوابها في عام 2003، بعد استحواذ شركة رينو عليها، وفي الوقت الحالي، تتبع هذه الماركة شركة تصنيع الطائرات العملاقة الشهيرة "إير باض".

واختتم الموقع القائمة بطراز Cougar، الذي طرح في عام 1967، وكان تابعا لماركة Mercury التي أصبحت فيما بعد تابعة لماركة فورد، وكان آخر طراز يطرح ضمن ماركة Mercury في عام 2011.



