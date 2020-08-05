تويوتا كامري تحصل على إصدار أسود خاص للاحتفال بالذكرى الأربعين

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر تويوتا بتقديم إصدارات سوداء خاصة لموديلاتها، هذه المرة لكامري للاحتفال بالذكرى السنوية الأربعين للسيارة، وسيكون الإصدار حصرياً لليابان للوقت الحالي.

وسيأتي الإصدار بخارجية داكنة ولمسات رياضية وداخلية أكثر فخامة، مع جنوط 18 إنش سوداء وزخرفات إضافية للمصابيح الأمامية والخلفية، وجلود سوداء أو حمراء للداخلية.

وتشمل مزايا السيارة مقاعد أمامية يمكن تدفئتها ومقعد راكب كهربائي، مع تحديث أنظمة مساعدة السائق لكامري بشكل عام وتوفير تقنية رصد النقطة العمياء والتحذير من السيارات الخلفية بشكل قياسي في جميع نسخ الموديل.

ويستمر الإصدار الأسود بنفس المحرك الهجين 2.5 لتر بقوة 178 حصان، وستبدأ الأسعار من 4,208,000 ين، ما يعادل 150,000 ريال.

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