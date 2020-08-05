جاكوار لاند روفر تخسر معركة العلامة التجارية

خسرت شركة جاكوار المالكة لعلامة لاند روفرالبريطانية معركة قضائية في المملكة المتحدة للحصول على حقوق تصميم طراز ديفندر الأصلي ، مما سمح لشركة Ineos Group المصنعة لطراز Grenadier الشبيه بديفندر بالمضي قدمًا لانتاجه بشكل تجارى .

وذكر مكتب حماية الملكية الفكرية في المملكة المتحدة أن العلامة التجارية الخاصة بتصميم بطراز ديفندر الذى تنتجه جاكوار لاندروفر لم تكن مميزة بما فيه الكفاية لذا رفضت محكمة لندن الاستئناف الأخير لشركة صناعة السيارات البريطانية العريقة.

وقد اعترفت شركة Ineos Automotive المصنعة لطراز

Grenadier الشبيه أن لاند روفر ديفندر كانت مصدر إلهام المصممين لديها فى تصميم طرازها الجديد ذو الدفع الرباعى والذى يعتمد على هيكل جديد مجهز بنظام تعليق صممه ماجنا شتاير ويستخدم محركات من BMW.

أيد القاضي النتائج التي توصل إليها مكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة ، والتي قالت إنه على الرغم من أن التشابه في التصميم قد يبدو مهماً لبعض المتخصصين إلا أن تلك التفاصيل

Advertisements

قد تكون غير مهمة ولا تذكر مع المستهلكين العاديين كما ذكرت وكالة بلومبرج.

وقالت جاكوار لاند روفر في بيان لها إنها تشعر بخيبة أمل من القرار وأن تصميم ديفندر قد تم تسجيله في العديد من الأسواق الأخرى.

كان من المفترض أن تقوم شركة Ineos بتصنيع طراز Grenadier الجديد في مصنع جديد في ويلز بالمملكة المتحدة وإنشاء مصنع آخر في البرتغال لإنتاج الجسم والهيكل ومع ذلك علقت الشركة هذه الخطط وتجري حاليًا محادثات مع شركة دايملر بشأن شراء المصنع الذكي في هامباخ بفرنسا.

جدير بالذكر ان شركة إينوس يمتلكها الملياردير جيم راتكليف وهو أحد أبرز المؤيدين لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.