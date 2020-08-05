شراء السيارات الجديدة أفضل من المستعملة.. لماذا؟

الخليج ٣٦٥ نت – يقع كثير من الأشخاص في حيرة شديدة عند اتخاذ قرار شراء سيارة، حيث يفضل بعض الأشخاص شراء سيارة جديدة، في حين يفضل البعض الأخر شراء سيارة مستعملة، لذا خلال السطور التالية نستعرض لكم أبرز المزايا التي تنفرد بها السيارات الجديدة، وهي كالتالي.

1- الضمان

السيارات الجديدة تأتي مع ضمان يصل أحياناً إلى 5 أعوام، بعكس المستعملة التي لا يكون لها غالباً فترة ضمان، فإذا حدث أي تلف في السيارة الجديدة سيمكنك استبداله بدون أي تكلفة إضافية.

2- تنوع الاختيارات

يتسع في السيارات الجديدة مجال الاختيار بعكس المستعمل، حيث أنه بعد اختيار الطراز الذي تريد شرائه يمكنك اختيار محرك أكبر، أو تستطيع إضافة جنوط أكبر أو تغيير اللون، وهكذا، بعكس السيارات المستعملة سيكون من الصعب إيجاد طراز واحد يحمل جميع احتياجاتك.

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3- تعدد أنظمة الدفع

تتميز السيارات الجديدة بتوفر العديد من أنظمة الدفع لها، ويمكن تقسيطها على عدة سنوات، بعكس المستعملة من الصعب تقسيطها، وفي حال إمكانية التقسيط، فإنه قد يمتد لسنة واحدة أو سنتين مع مضاعفة الفائدة.

4- الأعطال

تتميز السيارات الجديدة بعدم حاجتها إلى إصلاح وصيانة كل فترة مثل السيارات المستعملة، التي تحتاج إلى صيانة وإصلاح بشكل مستمر، وذلك يرجع لأن الأجزاء الداخلية في السيارات الجديدة تظل فترة طويلة في حالة جيدة قد تصل لعدة سنوات بدون الحاجة لإجراء إصلاح.