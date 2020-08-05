كيا ستونيك 2021 تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت كيا ستونيك على تحديثات منتصف العمر لموديل 2021، مع العلم أن الكروس أوفر الصغيرة حققت نجاحاً جيداً خاصة في أوروبا، مع وصول المبيعات هناك إلى 150,000 نسخة منذ بدء الإنتاج في 2017.

من أهم التحديثات التي حصلت عليها ستونيك هي محرك هجين خفيف جديد يجمع بين محرك بنزين تيربو 1.0 لتر ونظام كهربائي 48 فولت بمستويين من القوة، 100 و120 حصان وعزم دوران 200 نيوتن.متر وناقل حركة مزدوج 7 سرعات أو يدوي 6 سرعات.

كما تم تحديث باقي محركات البنزين كذلك لتحسين كفاءة استهلاكها للوقود وخفض انبعاثاتها الكربونية، ويشمل المجال محرك 1.0 لتر بقوة 100 حصان ومحرك 1.2 لتر بقوة 84 حصان.

وقد حصلت ستونيك 2021 على شاشة لمسية 8 إنش اكبر حجماً بشكل قياسي ونظام ملاحة بالأقمار الصناعية وبلوتوث وتطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو ونظام التعرف الصوتي، بالإضافة إلى لوحة عدادات رقمية 4.2 إنش أعلى جودة.

بالنسبة للتصميم الخارجي فقد ظل كما هو باستثناء المصابيح الأمامية LED الجديدة وبعض الألوان الإضافية، وستنطلق كيا ستونيك 2021 في الأسواق في نهاية العام الجاري.

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