Venue.. طراز من هيونداي للشباب بإمكانيات مميزة

أحمد جمال أحمدالأربعاء 2020/8/5 03:31 م بتوقيت أبوظبي
نافست شركة هيونداي بقوة ضمن سوق سيارات SUV بطرح مجموعة مميزة من الموديلات بمختلف الأحجام في 2020 الجاري وكان من أبرزها طراز Venue، الذي جذب شريحة كبيرة من الشباب.
وعرض موقع "كار أند درايفر"، المختص بأخبار السيارات مواصفات الطراز الجديد من هيونداي وقدراته واستهلاك الوقود.
الجديد بنسخة 2020
وقال "كار أند درايفر" إن طراز Venue أصغر سيارة "كروس أوفر" تطرحها الشركة الكورية الجنوبية.
الأسعار
الطراز تتوفر منه للبيع ثلاث فئات مختلفة،الافتتاحية SE بسعر 18,470 ألف دولار، ثم SEL بسعر 20,370 ألف دولار، ثم الفئة الأعلى Denim بسعر 23,170 ألف دولار.
المحرك
فئته الافتتاحية تعمل بمحرك 4 أسطوانات، ينتج قوة 121 حصانا، مع ناقل سرعة يدوي مزود بـ 6 سرعات.
كما يتوفر للطراز الناقل الأوتوماتيكي بخلاف نظام الدفع الخلفي.
استهلاك الوقود
يستهلك من الوقود "جالون" لكل 27 ميلا داخل المدن، و"جالون" لكل 35 ميلا على الطريق السريع.
التقنيات
الطراز من الداخل يتمتع بشاشة معلومات مميزة بقياس 8.0 بوصة، يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، مع تصميم جذاب للجرافيك والأيقونات على الشاشة.
بالإضافة إلى النظام الصوتي بأربعة سماعات مكبرة.
الأمن والسلامة
الطراز يعمل بأنظمة أمن وسلامة تشمل نظام التنبيه المسبق عند الاصطدام، يدعمه نظام الفرامل التلقائية التي تعمل ذاتيا في حالات الطوارئ.
وكذلك نظام الحفاظ على المسار والتنبيه في حالات الخروج عن المسار.
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