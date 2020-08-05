تسلا S.. طراز يجمع بين الرفاهية وأحدث التقنيات

تصدر طراز تسلا "موديل S" بنسخته 2020 قائمة أفضل السيارات الكهربائية والسيدان الفخمة التي طرحت للعام الجاري، وفق وسائل إعلام متخصصة.

وعرض موقع "كار أند درايفر"، قدرات ومواصفات الطراز، وشمل ذلك قدرات المحرك ومعدل استهلاك الوقود والتقنيات الجديدة التي تميز بها.





الأسعار

الطراز بفئتين، افتتاحية ong Range Plus بسعر 76,190 ألف دولار، ثم الفئة الأعلى باسم Performance وتتوفر بسعر 96,190 ألف دولار.





المحرك

يعمل بمحرك قادر على السير لمسافة تصل لـ 402 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته، مع قدرة تسارع من صفر إلى 60 ميلا في الساعة خلال 2.4 ثانية.

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الطاقة

الطراز يستهلك "جالون" كل 111 ميلا داخل المدن، وما يعادل "جالون" كل 107 أميال بين الطريق داخل المدن والطريق السريع.

التقنيات

طراز تسلا موديل S بنسخته الجديدة لعام 2020 يدار بشكل شبه كامل عبر شاشة معلومات عملاقة داخله.





الأمن والسلامة

من ضمن هذه الأنظمة ،الفرامل التلقائي في حالات الطوارئ بشكل ذاتي، عند استشعار حالات الاصطدام، و التنبيه حال الابتعاد عن المسار.



وأعلنت شركة تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية عن عائدات بلغت 6 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزة التوقعات، في حين واصلت تسجيل أرباح للربع الرابع على التوالي.

وبلغت الأرباح بالنسبة للسهم 18ر2 دولار، متجاوزة توقعات وول ستريت.