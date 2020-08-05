شاهد.. باكورة إنتاج جيب من سيارات الدفع "الهجين"

الخليج 365 - وكالاتالأربعاء 2020/8/5 12:55 م بتوقيت أبوظبي
طرحت شركة جيب الأمريكية باكورة موديلاتها المعتمدة على نظام الدفع الهجين Plug-in من سيارتيها Renegade وCompass.
وتعتمد كلتا السيارتين على نظام الدفع نفسه، الذي يتألف من محرك بنزين تربو رباعي الأسطوانات سعة 1.3 لتر وبقوة 96 كيلووات/130 حصان أو 133 كيلووات/180 حصان، ومحرك كهربائي بقوة 44 كيلووات/60 حصان، مع بطارية يتم شحنها خلال 5 ساعات.
وتؤهل البطارية سعة 11.4 كيلووات ساعة بلوغ مدى السير 50 كيلومترا، والانطلاق بسرعة قصوى 130 كلم/س.
وبتضافر جهود المحركين تصل قوة السيارة إلى 140 كيلووات/190 حصانا أو 177 كيلووات/240 حصانا.
وفي أحسن الحالات تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 7.1 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 200 كيلومتر/ساعة، ويتراوح معدل استهلاك السيارة للوقود من 1.9 إلى 2.1 لتر/100 كيلومتر.
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