80% نمواً في مبيعات الأتوبيسات بالسوق المحلية

كتب: باسل الحلواني

أكد التقرير الشهري لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، نمو مبيعات الأتوبيسات في السوق المحلية خلال الفترة من شهر يناير، وحتى شهر يونيو الماضي.

وأفاد التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، بأن مبيعات الأتوبيسات في مصر ارتفعت بنسبة 80%، خلال النصف

الأول من عام 2020.

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وبحسب "أميك"، فإن مبيعات الأتوبيسات في السوق المصرية بلغت نحو 12 آلاف و672 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة مع 7 آلاف و53 وحدة فى الفترة المقابلة من

العام السابق.

وسجلت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا ارتفاعًا بنسبة %27.8 لتصل إلى 6 آلاف و907 وحدة خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى، مقابل 5 آلاف و406 وحدة فى الفترة المقابلة من

العام السابق.

وقفزت مبيعات الأتوبيسات المستوردة بمختلف فئاتها بنسبة %250 لتصل إلى 5 آلاف و765 مركبة خلال الفترة المذكورة، مقابل 1647 وحدة فى نفس فترة المقارنة.