كتب: باسل الحلواني
أظهر أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ارتفاع مبيعات السيارات الميكروباص في السوق المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، التي أثرت بشكلكبير على حركتي البيع والشراء.
ووفقاً لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن مبيعات السيارات الميكروباص سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 120%.
وبلغ إجمالي مبيعات السيارات الميكروباص بمختلف أنواعها خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضي 6309 وحدة، مقارنة بـ 2866 وحدة خلال الفترة نفسها من عام 2019، بحسب "أميك".
وتصدرت علامة كينج لونج، مبيعات السيارات الميكروباص خلال النصف الأول من العام بإجمالي مبيعات بلغ 2827 وحدة، مستحوذة على حصة سوقية بلغت 45%.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفعت 120% خلال النصف الأول من 2020.. مبيعات الميكروباص تتحدى كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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